House of the Dragon : le tournage de la saison 2 a commencé

Intrigue, haine et pas mal de cracheurs de feu dragon – Tout cela reviendra très bientôt sur nos écrans d’accueil. Comment HBO a récemment annoncé le tournage de la 2ème saison de Maison du Dragon commencé. Quand pouvons-nous attendre les nouveaux épisodes?

Comme dans la saison 1, sera George R.R. Martin retour à bord en tant que producteur exécutif. Tout comme Ryan Condal et Alan Taylor. Par ailleurs, les deux Talents prometteurs B. Welby et Ebele Tate ont eu l’opportunité de réaliser un épisode à la fois et de démontrer leurs compétences.

House of the Dragon Saison 2 : Vieilles connaissances et nouveaux talents

« La Maison du Dragon est de retour. Nous sommes ravis de reprendre le tournage avec les membres de notre famille d’origine ainsi qu’avec de nouveaux talents des deux côtés de la caméra.déclare Ryan Condal dans le communiqué de HBO.

Le showrunner dit aussi : « Tous vos personnages préférés conspireront bientôt aux tables du conseil, faisant marcher leurs armées et conduisant leurs dragons au combat. Nous avons hâte de partager ce que nous avons en magasin.

Que savons-nous du casting et de la sortie?

En plus des visages connus, tout autour la coqueluche du public Matt Smith, quelques nouveaux venus sont à nouveau à prévoir. De plus, Emma D’Arcy et Olivia Cooke reprendront leurs rôles de Rheanyra Targaryen et Alicent High Tower.

UN Date de sortie de la saison 2 de « La Maison du Dragon » n’est malheureusement pas encore connue. Cependant, si tout se passe bien, les nouveaux épisodes devraient au plus tard à l’été 2024 traverser les écrans. Alors probablement ouvert comme d’habitude Ciel/WOW.

De quoi parle encore House of the Dragon ?

Après que la saison 1 ait jeté les bases du guerre civile – plus connu sous le nom de « Danse des Dragons » – ils promettent saisons suivantes batailles sanglantes qui resteront dans les annales de Westeros et pour le Chute de la maison Targaryen va s’inquiéter.

Jusqu’à présent, seuls les créateurs de la série ont parlé de saisons supplémentaires, mais si cela Game of Thrones-Prequel peut s’appuyer sur le succès de la première saison si rien ne s’oppose à eux. Cependant, avec Chevalier des sept royaumes : le chevalier de la haie a annoncé une autre série se déroulant dans le cosmos GOT.