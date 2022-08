House of the Dragon : le prequel de Game of Thrones a une nouvelle intro et voici comment les fans ont réagi

hbo max

Le deuxième chapitre de House of the Dragon est arrivé, qui avait en prime le générique d’ouverture de la série avec un clin d’oeil très spécial pour les fans. Voyez comment ils ont réagi !

© HBOHouse of the Dragon : le prequel de Game of Thrones a une nouvelle intro et c’est ainsi que les fans ont réagi.

Le dimanche est devenu un nouveau classique de la série grâce au retour de l’univers de jeu des trônes. Après une première prometteuse au cours de laquelle il a battu des records d’audience aux États-Unis, Maison du Dragon a présenté son deuxième chapitre dans HBO et sur le service de streaming hbo max, poursuivant l’histoire de la Maison Targaryen et ses conflits intra-familiaux pour le Trône de Fer. Cependant, ce qui a le plus attiré l’attention, c’est son nouveau générique d’ouverture. Découvrez-le ici et ce que les fans avaient à dire!

Le début de l’histoire nous a présenté le roi Viserys Ier Targaryens, qui attendait son nouvel héritier, mais des complications lors de l’accouchement ont entraîné la mort de l’enfant et de sa femme Aemma. Compte tenu de cela, il a pris la décision de nommer sa fille comme héritière, Rhaenyrasans bannir d’abord son frère Démonqui a déjà affiché son ambition de prendre le pouvoir et de récupérer la place qu’occupe désormais sa nièce.

+ House of the Dragon a une nouvelle intro

L’avenir de l’intrigue est la chose la plus importante pour les fans de cette préquelle jeu des trônes, mais dans le premier chapitre, il y avait une grande absence qui caractérisait le spectacle original, non seulement à cause de la bande sonore, mais aussi à cause de son excellent design. On parle de l’intro finalement dévoilée ce dimanche en début de chapitre 2 et a surpris le fandom avec le choix de la production. Regarde la!

Avant de commencer avec la séquence titre, la première chose qui résonne est la mythique chanson d’ouverture de jeu des trônes composé par Ramin Djawadi, qui a de nouveau pris les rênes de la réalisation de la musique principale du programme. Les showrunners, Ryan Condal et Miguel Spochnik, ont choisi de reprendre ce thème en question, constituant un formidable défi pour le public, mais conservant leur lien avec leur univers.

Lors de cette nouvelle ouverture, la bande-son déjà reconnue de tous se fait entendre et aussi le style est maintenu en racontant l’histoire de Westeros à travers les maisons principales et un bain de sang à travers elles qui culmine dans une grande crête de la famille Targaryen, qui peut être considéré comme une projection sur des événements futurs. Les fans s’en sont fait l’écho sur les réseaux sociaux et ont laissé leurs sentiments. Voyez comment ils ont réagi !

+ Réactions des fans à l’intro de House of the Dragon

