House of the Dragon invite les fans à Westeros dans un extrait du Comic-Con de San Diego

Comic-Con est officiellement en cours à San Diego et HBO a de grands projets pour sa prochaine série Maison du Dragon​​​​​​. Le spectacle est la préquelle du succès retentissant Jeu des trônes qui a été diffusé de 2011 à 2019, et HBO veut reproduire son succès avec la nouvelle série. La Maison du Dragon Le logo et les images sont imprimés sur des milliers de cartes-clés d’hôtel que les participants utiliseront, et le projet a réussi à décrocher une place dans le panel du Hall H prévu pour le 23 juillet.

En outre, Maison du Dragon propose une application AR interactive, intitulée Maison du Dragon : DracARys, qui comprend votre propre dragon de réalité augmentée que vous pouvez regarder grandir. Cependant, ces stratégies de marketing sont un jeu d’enfant par rapport au «Dragon’s Den» qui est mis en place pour que les participants visitent. L’officiel Maison du Dragon Compte Twitter a publié une vidéo montrant la configuration plus grande que nature, et elle vous transporte complètement au pays de Westeros. Regardez la vidéo ci-dessous.

Dans le clip, vous voyez divers soldats habillés pour impressionner et entièrement de caractère, tandis qu’un ensemble d’œufs de dragon est parfaitement assis autour d’un feu. Ensuite, dans le Dragon’s Den, vous pouvez voir le crâne de dragon grandeur nature, entouré de bougies allumées. Enfin, vous pouvez vous diriger vers le Trône de Fer, une réplique proche de celui que vous verrez lorsque Maison du Dragon airs.

Maison du Dragon commencera son panel Comic-Con ce samedi 23 juillet de 11h30 à 12h30 PT.

House of the Dragon Marketing est à toute vapeur

HBO

Avec la sortie imminente de Maison du Dragon, HBO a commencé la grande poussée pour commercialiser la série auprès de ses téléspectateurs. Le spectacle, qui suit la maison Targaryen 200 ans avant les événements de Jeu des trônesest sur le point d’être le plus grand spectacle que le fournisseur de streaming ait vu depuis l’original A OBTENU série.

Avec Miguel Sapochnik, Ryan Condal et George RR Martin créant le spectacle, Maison du Dragon devrait être entre de bonnes mains. La série met en vedette Paddy Considine (la fin du monde), Olivia Cooke (Chevaux lents), Emma D’Arcy (Chercheurs de vérité) et Matt Smith (Docteur Who).

HBO a publié une nouvelle bande-annonce pour la série hier 20 juillet, faisant la promotion de l’émission. Dans la bande-annonce de près de trois minutes, nous voyons le drame qui s’ensuit concernant la succession du trône et les batailles auxquelles Rhaenyra Targaryen sera confrontée alors qu’elle tente de devenir la première reine à s’asseoir au sommet du trône de fer. Vous pouvez voir l’action par vous-même ci-dessous.