House of the Dragon : Il y aura une 2ème saison

Après le lancement réussi de la préquelle aussi jeu des trônesil est déjà clair après la parution du premier épisode que House of the Dragon une deuxième saison aura. HBO vient de Le potentiel de la série est convaincant et a confirmé une suite.

Juste une semaine après le début de la production en série HBO a annoncé que « House of the Dragon » aura une deuxième saison. Le premier épisode présentait plus de 20 millions de téléspectateurs un record que même la série originale Les éclipses de Game of Thrones. En comparaison directe, il n’avait « que » 2,22 millions de téléspectateurs.

House of the Dragon convainc les fans et les critiques

Outre les critiques positives des fans, « House of the Dragon » attire également les critiques toujours de bonnes critiques. C’est donc la préquelle un digne successeur de l’original.

« Nous sommes plus que fiers de ce que toute l’équipe de ‘House of the Dragon’ a réalisé avec la saison 1 [und] Je ne pourrais pas être plus excité de continuer à donner vie à la saga épique de la maison Targaryen avec la saison deux.a déclaré Francesca Orsi, vice-présidente exécutive, programmation HBO.

Le directeur du contenu de HBO, Casey Bloys, a fait l’éloge à la fois du « casting incroyablement talentueux » ainsi que tout l’équipage et était enthousiasmé par le réactions positives des téléspectateurs. De plus, Bloys est content « pour partager avec le public ce que George [R.R. Martin] (auteur), Ryan et Miguel (tous deux showrunners) cette saison pour [das Publikum] prêt ».

Comment la Maison du Dragon continue-t-elle ?

S’exprimant lors d’une interview avec Entertainment Weekly Showrunner Miguel Sapochnik j’en ai déjà un éventuelle deuxième saison. Dans ce contexte il a mentionné une anthologiece qu’il faut regarder plus d’histoires du cosmos Targaryen peut attendre avec impatience.

Mais avant d’en arriver là, tournons notre attention vers prochains épisodes de la première saison. Tout Nous avons des dates de diffusion ici listé pour vous.