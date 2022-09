House of the Dragon : HBO Max confirme le premier changement majeur pour la saison 2

hbo max

Suite à l’annonce de House of the Dragon saison 2, une nouvelle annonce est arrivée qui va changer le développement de la série. Sachez de quoi il s’agit !

© HBOHouse of the Dragon : HBO Max confirme le premier changement majeur pour la saison 2.

Après une longue attente et une grande attente des fans, Maison du Dragon a commencé à être diffusé à partir du 21 août et les dimanches classiques destinés à l’univers de jeu des trônes Ils sont de retour. Les deux premiers épisodes s’étaient déjà confirmés comme un succès d’audience total et c’est pourquoi depuis hbo max Ils ont annoncé son renouvellement pour une deuxième saison. Cependant, dans les dernières heures, ils ont révélé un changement important.

Cette nouvelle histoire, basée sur le roman Feu et sang de George RR Martin, ne semblait pas avoir un grand flux de « hype » de la part de ses fans, puisque le huitième volet de l’émission originale en 2019 n’avait pas laissé les meilleurs sentiments. Au-delà, l’émission qui raconte les origines des conflits intra-familiaux de la Maison Targaryen est devenue le lancement le plus joué à la télévision et sur les plateformes de 2022.

+La Maison du Dragon changera pour la saison 2

Bien qu’un renouvellement avec seulement quelques jours après la première de son premier chapitre soit étrange, il était évident que HBO empêcher le monde de jeu des trônes parmi ses principaux contenus car il a une large audience dans le monde entier. Bien qu’aucun changement n’ait été annoncé depuis le début, au cours des dernières heures, ils ont confirmé que Miguel Sapochnik ne sera plus le showrunner du prequel.

Selon les informations de date limite, Sapochnik prend sa retraite après avoir été le showrunner de Maison du Dragon et Ryan Condal restera seul, qui a participé à la première saison. On a dit que comté continuera à travailler avec George RR Martin dans le développement de l’histoire, en collaboration avec l’équipe de production dirigée par les cadres Sara Hess et Jocelyne Diaz. Parallèlement à la nouveauté, alan taylorqui a fait partie de jeu des trônesrejoindra en tant que réalisateur et producteur exécutif.

« Travailler dans l’univers de Game of Thrones ces dernières années a été un honneur et un privilège, en particulier passer les deux dernières avec l’incroyable distribution et l’équipe de House of the Dragon. Je suis très fier de ce que nous avons accompli avec la saison 1 et ravi de la réaction enthousiaste de nos téléspectateurs. »a dit sapotchnik lors de la retraite. C’est un choix personnel et professionnel, selon ses dires, même s’il continuera d’être lié à HBO dans d’autres projets.

