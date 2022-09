House of the Dragon : Fabien Frankel dit que Ser Criston Cole « change beaucoup » pendant le spectacle

Spoiler Alert : Spoilers à venir pour l’épisode 5 de House of the Dragon et Game of Thrones





Les mariages royaux à Westeros se passent rarement bien lorsque George RR Martin est derrière eux. Le mariage rouge, qui s’est produit dans la saison 3, épisode 9 de Jeu des trônes, a vu la mort de plusieurs personnages principaux, dont Robb Stark, sa mère, Catelyn, sa femme et son enfant à naître. Le mariage pourpre, dans la saison 4, épisode 2, comporterait alors une autre mort horrible, le roi Joffrey Baratheon étant empoisonné lors de son festin de mariage, tuant efficacement le personnage. Maintenant, The Green Wedding s’est produit dans la saison 1, épisode 5 de Maison du Dragon. Bien qu’aucun personnage principal ne reçoive une disparition prématurée, les festivités sont néanmoins remplies d’excitation.

Ser Criston Cole, joué par Fabien Franck, était au centre de l’excitation, car son personnage s’est déchaîné d’une manière que nous n’avons pas vue à travers les quatre premiers épisodes de la série. Lors d’une interview avec Entertainment Weekly, l’acteur a discuté de son rôle et de la façon dont il va changer au cours des prochains épisodes et saisons. Il dit: « Il est vraiment organisé comme une seule chose, et au fur et à mesure que le spectacle avance, il change beaucoup. C’était ce qui m’excitait », a déclaré Frankel. « Il est vraiment érigé en chevalier noble et bien intentionné pour protéger Rhaenyra. Et pour ceux qui ont lu le livre, il ne l’est en aucun cas. » Le livre est bien entendu Feu & Sang, publié en 2018 par George RR Martin. Le roman historique détaille l’histoire de la famille Targaryen et les événements qui Maison du Dragon couvrira sous forme de télévision.





Ser Criston Cole laisse l’amour vaincre le devoir

HBO

Comme on le voit souvent dans Jeu des trônes univers, l’amour est la mort du devoir. Ce sont les mots que Maester Aemon dit à Jon Snow lors de la première série, et ils sonnent vrai pour les deux émissions. Jon tombe amoureux d’Ygritte, Robb Stark tombe amoureux de Talisa et Criston Cole tombe amoureux de Rhaenyra. Tous ont des implications énormes pour l’avenir de leurs émissions respectives, et Fabien Frankel le reconnaît.

Au cours de l’épisode de la semaine dernière, intitulé Nous éclairons le chemin, Criston Cole avoue son amour pour la princesse Rhaenyra (Milly Alcock) et propose qu’ils quittent Westeros et traversent la mer où ils pourraient être autorisés à se marier. Cependant, la princesse refuse sa demande et le Lord Commander of the Kingsguard est obligé de regarder Rhaenyra épouser Laenor Velaryon pour aligner les deux puissantes maisons. Finalement, la colère monte pour Cole, qui bat à mort le petit ami de Laenor lors du mariage, déclenchant une alliance entre la reine Alicent Hightower et Criston Cole. Frankel discute de son rôle à The Green Wedding, disant à EW qu’il voulait éviter les conflits à tout prix.

« Je ne pense pas qu’il cherche du tout une forme de conflit lors de ce mariage. Au contraire, il veut être aussi loin qu’il est humainement possible. […] Je ne pense pas que ce soit parce que [Rhaenyra] dit qu’elle ne partira pas avec lui. Je pense que c’est la façon dont elle dit qu’elle ne partira pas avec lui. Cette scène aurait si facilement pu être écrite [as] il lui demande de s’enfuir avec lui, elle comprend pourquoi il se sent ainsi, elle ne peut pas abandonner son rôle de reine, mais ce qu’elle lui offrira, c’est une issue s’il souhaite quitter le Kingsguard. Cela pourrait bien être le scénario qui se produit. Ce n’est pas le cas. C’est très intéressant pour moi. Elle a choisi de le garder là-bas. Elle l’a fait résister à ce mariage. C’est là que l’animosité monte. »

Ser Criston Cole devrait avoir un arc de personnage engageant à l’avenir, alors que l’épisode se termine avec l’alliance d’Alicent et Cole annoncée. Qu’il essaie un jour de se venger de Rhaenyra est en suspens; cependant, tout est possible pour le personnage de Frankel en ce moment. Olivia Cooke et Emma D’Arcy sont sur le point de reprendre les rôles d’Alicent Hightower et de Rhaenyra Targaryen alors qu’un saut de dix ans se produit entre les épisodes 5 et 6. En conséquence, Ser Criston Cole peut être un personnage entièrement différent en termes de sa personnalité et ses allégeances la prochaine fois que nous le verrons, car beaucoup de temps s’est écoulé. Les fans peuvent voir où les personnages se dirigent quand Maison du Dragon premières sur HBO et HBO Max tous les dimanches à 21 h HE