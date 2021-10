House of the Dragon expliqué: à quoi s’attendre du spin-off Game of Thrones de HBO

House of the Dragon est une prochaine série télévisée dramatique fantastique créée par George RR Martin et Ryan J. Condal pour HBO. Les Game of Thrones prequel est basé sur le roman de Martin en 2018 Fire and Blood. Condal sera aux côtés de Miguel Sapochnik, qui a réalisé six épisodes de Game of Thrones dont la « Bataille des bâtards », primée aux Emmy Awards et à la DGA.

La prochaine série télévisée dramatique fantastique de George RR Martin raconte une histoire 300 ans avant la série à succès HBO

Cela fait déjà 10 ans que la première saison de Game of Thrones a fait ses débuts sur HBO. La série dramatique acclamée a fait monter en flèche la carrière de plusieurs acteurs et a remporté d’innombrables prix, il n’est donc pas surprenant que plusieurs séries dérivées soient en préparation. En vue de la sortie de House of the Dragon, nous sommes revenus pour un rappel sur tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Quel est le scénario ?

George RR Martin Fire and Blood se déroule 200 ans avant les événements de Game of Thrones et raconte l’histoire de la maison Targaryen. Puisque le roman est sorti depuis un certain temps maintenant, nous avons une assez bonne idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre dans la série. Le livre reprend avec la conquête d’Aegon, qui a marqué le tout début d’un nouvel ordre mondial et l’établissement de King’s Landing.

La fin de Fire and Blood ne mène pas directement aux événements de Game of Thrones, se clôturant environ 150 ans avant le jour fatidique de Robert Baratheon (joué par Mark Addy dans Game of Thrones) se présente à King’s Landing pour enrôler Ned Stark Haricot Sean comme Main du Roi. L’écart entre la fin de Fire and Blood et le début de Game of Thrones n’a pas été écrit en profondeur, mais Martin a dit qu’il prévoyait d’écrire Fire and Blood partie 2 quand il a fini le Une chanson de glace et de feu séries.

Game of Thrones suit les livres de près et avec peu de déviation pour les quatre premières saisons, après quoi des changements substantiels aux personnages et à l’intrigue ont été apportés au moins en partie en raison du travail source qui n’était pas terminé à l’époque. Pour ces raisons, il est difficile de dire avec quelle fidélité Maison du Dragon racontera les histoires de Fire and Blood.

Qui jouera dans la série ?

Étant donné que la série à venir est une préquelle, HBO nous a présenté une toute nouvelle distribution de personnages, avec des visages familiers que nous pourrions reconnaître dans d’autres émissions de HBO.

Le casting principal commence avec Paddy Considine (L’étranger) en tant que roi Viserys Targaryen, qui a été choisi par les seigneurs de Westeros pour succéder au vieux roi, Jaehaerys Targaryen, au Grand Conseil de Harrenhal. Olivia Cooke (Le son du métal) incarne Alicent Hightower, la fille d’Otto Hightower, alias la Main du roi. Nous rencontrerons Emma D’Arcy (Hanna) en tant que princesse Rhaenyra Targaryen, premier-né du roi.

Matt Smith (La Couronne) co-stars comme Prince Daemon Targaryen. le frère cadet du roi Viserys et héritier du trône. Steve Toussaint (Docteur Who) incarne Lord Corlys Velaryon, alias « The Sea Snake » et seigneur de la maison Velaryon – une lignée valyrienne aussi ancienne que la maison Targaryen.

Eve Best (L’homme chanceux de Stan Lee) apparaît en tant que princesse Rhaenys Velaryon, une chevaucheuse de dragons et épouse de Lord Corlys Velaryon. Rhys Ifans (Gare de Berlin) joue Otto Hightower, la main du roi. Sonoya Mizuno (Dév) incarne Mysaria, qui est arrivée à Westeros sans rien et devient un allié de confiance de l’héritier du trône. Le reste du casting récemment annoncé peut être consulté sur le site Web de HBO.

Où l’émission est-elle tournée ?

Le tournage principal a commencé en avril au Royaume-Uni, plus précisément à Cornwall, en Angleterre. Selon Production List, des parties de la première saison sont également produites en Espagne et à Los Angeles.

Quand le spectacle sortira-t-il?

House of the Dragon fera ses débuts avec une saison de dix épisodes en 2022. Malheureusement, HBO n’a pas encore annoncé de date de sortie. Le 5 octobre, la bande-annonce est finalement tombée.

Combien de Le Trône de Fer Existe-t-il des retombées ?

Alors que HBO continue de planifier une expansion de ses Game of Thrones univers, d’autres indices émergent sur les directions que l’expansion pourrait prendre. Selon Date limite, HBO développe un trio d’idées pour de nouveaux projets dans le monde fictif de George RR Martin.

Une série s’articulerait autour des 9 Voyages, alias les grands voyages en mer de Corlys Velaryon (joué par Toussaint dans Maison du Dragon) à bord du navire Sea Snake. Il y a aussi un projet situé à Flea Bottom, qui est le bidonville le plus pauvre de King’s Landing et présenté dans les quatre premières saisons de Game of Thrones. Enfin, il y a un spectacle autour des 10 000 navires , une référence au voyage effectué par la reine guerrière la princesse Nymeria et les membres survivants des Rhoynars. Arya Stark (jouée par Maisie Williams) avait nommé son loup-garou d’après Nymeria dans Game of Thrones.

