House of The Dragon est la série télévisée originale la plus attendue d’IMDb en 2022

Quelle nouvelle série télévisée attendez-vous le plus en 2022 ? Selon IMDb, Maison du Dragon pourrait bien figurer sur votre liste après la Jeu des trônes la série prequel a pris la première place de leur liste des dix émissions de télévision originales les plus attendues sur petit écran l’année prochaine. En dépit Jeu des trônes arrive à une fin décevante pour la plupart des fans, cela n’a pas empêché Warner Bros. de mettre en production un certain nombre de séries dérivées pour HBO basées sur les œuvres de George RR Martin, la première étant une adaptation du roman de l’auteur de 2018 , Feu et sang, racontant l’histoire de la famille Targaryen 200 ans avant les événements de la Chant de glace et de feu saga.

Alors que 2022 s’annonce comme une grande année pour le cinéma et la télévision, Maison du Dragon prendre la première place de la liste est un signe du nombre de spectateurs prêts à être ramenés dans les Sept Royaumes. Considérant que cela fait maintenant plus de deux ans que Jeu des trônes a diffusé sa finale en mai 2019 pour soulever le tollé des fans à propos de sa fin controversée, et il y a toujours des pétitions actives pour que HBO refait la dernière saison, il semble que revenir pour adapter un autre roman de Martin soit suffisant pour que les fans mettent au moins leur agacement à comment l’histoire d’un Targaryen s’est terminée d’un côté afin de découvrir ce qui l’a précédée.

Maison du Dragon se concentre sur la famille Targaryen dans les événements qui ont conduit à la danse des dragons, une guerre civile qui a provoqué un bain de sang parmi les chevaliers-dragons. Se déroulant deux siècles avant Jeu des trônes, la série introduira toute une vague de nouveaux personnages à la franchise, tels que le roi Viserys Targaryen, ses enfants la princesse Rhaenyra et le prince Daemon, la main du roi Ser Otto Hightower et Lady Alicent, sa fille. Avec une distribution d’ensemble de Paddy Considine, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith et Rhys Ifans, la série ne manque pas de talent, et avec le roman de Martin sur lequel travailler, la série peut, espérons-le, éviter le même genre de fin décevante qui est arrivé à son prédécesseur.





Tandis que Maison du DragonLa première position de sera une bonne nouvelle pour Warner Bros, qui a également réussi à décrocher la première place sur la liste des films les plus attendus d’IMDb avec Le Batman, il est juste de dire qu’Amazon sera probablement un peu ennuyé que leur prochain le Seigneur des Anneaux série, celle qui leur coûte environ 1 milliard de dollars en fin de compte, n’a réussi qu’à prendre la deuxième place de la liste. Le reste des cinq premiers étant composé de Hulu Pam & Tommy, L’adaptation de Netflix de L’homme de sable, et l’adaptation du jeu vidéo HBO Le dernier d’entre nous, il est ensuite laissé aux grandes franchises de Marvel, DC et Guerres des étoiles pour constituer la partie inférieure de la liste, comme on peut le voir ci-dessous.

1. Maison du Dragon 2. Le Seigneur des Anneaux 3. Pam et Tommy 4. Le marchand de sable 5. Le dernier d’entre nous 6. Obi-Wan Kenobi 7. Hulk 8. Mme Marvel 9. Faiseur de paix 10. Chevalier de la Lune

Alors que de nombreux titres de la liste ont tous eu une bonne part de publicité, que ce soit lors des premières révélations et des avant-premières lors de divers événements tels que le TUDUM de Netflix ou le Disney + Day ou les nombreuses bandes-annonces et clips publiés pour James Gunn’s La brigade suicide retombées Pacificateur, il est probable que certains des plus grands films de 2022 ne figureront pas réellement sur cette liste et seront plutôt l’une des nombreuses séries de retour telles que Choses étranges, Ted Lasso, Bridgerton ou Le Mandalorien qui ont toutes une place sur l’autre liste d’IMDb des séries télévisées les plus attendues qui peuvent également être trouvées sur leur site Web.





