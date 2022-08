House of the Dragon : différences et similitudes avec le livre de George RR Martin

HBO

Le roman de George R. R. Martin, feu et sangest celui qui a servi à adapter ce premier spin-off de Jeu des trônes sur HBO.

©IMDBPaddy Considine.

Ce dimanche est venu à l’écran de HBO Maison du Dragonle premier spin-off de Jeu des trônes. Inspiré du roman feu et sang de George RR Martinqui est terminé, contrairement à la collection qui a donné vie à Jeu des trônesmet l’accent sur la famille targaryen. Il est composé de deux volumes qui se déroulent 200 ans avant les événements qui ont été vus dans la série originale de HBO. A celle Epoque, le clan targaryen C’est lui qui domine les Sept Royaumes avec l’aide des 17 dragons qu’ils ont sous son pouvoir. Ce sera le conflit interne de cette famille qui entraînera de gros problèmes et ce que les fans appellent La danse des dragons.

La première saison sera composée d’un total de dix épisodes et un deuxième épisode n’a pas encore été officiellement confirmé. Pour cette raison, nous nous concentrons sur l’émission de ce dimanche pour trouver des similitudes et des différences entre le chapitre et le roman qui Martin publié en 2018. En ce sens, bien qu’il existe largement des similitudes en termes de composants, certains ont de petits changements dans l’adaptation du petit écran. Bien sûr, la plus évidente de toutes est la mention du rêve qui Aegon « Le Conquérant » J’appelle Chant de feu et de glaceoù l’on anticipe l’arrivée d’un long hiver, qui n’apparaît pas dans les livres et que Viserys mentionne comme un clair clin d’œil à Jeu des trônes.

+ Similitudes et différences de House of the dragon et son livre

Comme on s’en souvient, la nouvelle série de HBO commence par l’apparition d’un conseil qui devait déterminer qui allait être l’héritier de Jaehaerys. Dans le livre et Maison du Dragon Il est mentionné qu’il y a eu 14 demandes au trône, dont seulement deux ont été prises en compte pour la décision finale. Alors que dans le livre, ils étaient Viserys et Laenor Velaryondans la serie Laenor (qui n’apparaît ni n’est mentionné) est remplacé par rhaenys. De plus, le conseil est présent Jaehaerysqui n’apparaissait pas dans les livres.

Un autre changement important concerne les relations entre Alicent Hightwower et Rhaenyra, qui est présenté de très près dans la série. Bien que le lien se répète, la plus grande différence est liée à l’âge : alors qu’en Maison du Dragon ils semblent similaires en termes d’années, dans le livre il y a une différence de neuf ans entre eux. Cela peut aussi avoir à voir avec la figure de Christophe Cole apparaissant dans le tournoi.

Et puisque nous parlons du tournoi, nous devons faire allusion à une différence substantielle. Dans le livre et dans la série, Christophe Cole apparaît comme le vainqueur du tournoi organisé en l’honneur Viserys. Le changement se produit pour la raison, car dans le livre, il a été développé par son ascension en tant que roi et dans Maison du Dragon passé par la naissance de son héritier. Ce dernier avait également un poids plus important dans la série, où beaucoup plus de place était accordée à la séquence de livraison Aemma, épouse de Viserysen tant que personnage, puisque dans feu et sang presque aucune mention n’est faite de l’accouchement et de la mort de aemma aryn.

