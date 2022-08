« House of the Dragon » devient la meilleure première de tous les temps sur HBO

La nouvelle série dérivée de HBO »Maison du Dragon » vient de devenir le programme le plus regardé de la chaîne en près de 50 ans d’histoire. Le premier épisode de la préquelle de »jeu des trônes » a eu un nombre incroyable de 9 mille 986 millions de téléspectateurs à travers le monde, tant pour la chaîne que pour la plateforme de streaming hbo maxayant désormais le record d’audience le plus élevé de toutes les autres productions de HBO.

De même, la première de la série a été bien accueillie sur HBO Max, réalisant le plus grand lancement en Amérique latine et en Europe. Le chiffre atteint avec la première de « House of Dragon » est beaucoup plus élevé que d’habitude pour les premières du dimanche, qui ne représentent généralement que 20 à 40% de l’audience brute totale d’un programme.

La première de la série s’est également déplacée vers les réseaux sociaux, où plusieurs utilisateurs ont partagé leurs opinions sur le nouveau programme et le premier épisode, étant à la première place de la liste des tendances de Twitter pendant plus de 14 heures. Il est également devenu le plus recherché sur Google, tendance avec les recherches des téléspectateurs pour regarder le premier épisode.

L’intérêt pour regarder l’émission était apparemment si élevé que l’application de streaming HBO Max s’est écrasée après que » House of the Dragon » soit devenu disponible sur la plate-forme. De plus, la série est récemment devenue la première la plus regardée de 2022 sur le câble et le streaming premium, amassant plus du double de l’audience de la saison 4 de »choses étranges » pour Netflix.

Le responsable du contenu pour HBO et HBO Max CaseyBloys a exprimé son enthousiasme face aux débuts solides de la série, en disant: « C’était merveilleux de voir des millions de fans de » Game of Thrones « revenir avec nous à Westeros hier soir. « House of the Dragon » possède une distribution et une équipe incroyablement talentueuses qu’ils ont mis leur cœur et leur âme dans la production, et nous sommes ravis des retours positifs des téléspectateurs. »

» House of the Dragon » agit comme une préquelle de la populaire série » Game of Thrones » et se concentre sur la famille Targaryen. L’histoire est basée sur le roman de l’auteur »Fire & Blood » George RR Martinqui retrace l’ascension et la chute du clan dynastique sur des milliers d’années, se déroule environ 200 ans plus tôt que dans l’émission principale.

» House of the Dragon » peut être vu sur HBO et HBO Max, avec de nouveaux épisodes arrivant tous les dimanches.