House of the Dragon détrône Stranger Things avec un nouveau record d’audience

Les premiers chiffres d’audience de House of the Dragon arrivent et le premier jour, ils ont déjà atteint leur premier record de l’année.

© Netflix/HBOMaxHouse of the Dragon a détrôné Stranger Things avec un nouveau record d’audience.

L’année a commencé avec de grandes attentes pour les services de streaming, puisque les plus populaires à ce jour avaient les premières de séries qui avaient déjà une rage précédente qui pourraient être répétées lors de son lancement. saison 4 de choses étranges est arrivé sur Netflix et le phénomène a été renouvelé chez ses fans, mais HBO Max vient de donner un coup de pied au tableau avec Maison du Dragon et les chiffres d’audience montrent que nous sommes face à un nouveau record.

L’émission pour adolescents créée par les frères Duffer est arrivée en deux volumes les 27 mai et 1er juillet, conquérant une fois de plus les téléspectateurs du monde entier, pour laquelle elle a été reconnue comme l’émission la plus regardée au moment de sa première. Cependant, la préquelle de jeu des trônes qui a créé son premier chapitre le dimanche 21 août, a commencé à piétiner dans la considération du public.

Selon le récent rapport de Samba-TVà travers le rapport de date limite, House of the Dragon épisode 1 a été regardé par 2,6 millions de foyers aux États-Unis au cours de ses six premières heures et la série a eu la meilleure première à la télévision premium ou en streaming jusqu’à présent en 2022. De cette façon, ils dépassent les 1,2 millions que la quatrième tranche de choses étranges.

Bien que le nombre soit élevé, les rapports de HBO ils seront révélés plus tard et on s’attend à ce que le nombre soit supérieur à celui publié Samba-TV. La fin de jeu des trônes Il avait laissé un goût amer aux fans, on estimait donc que l’engouement pour le spin-off ne répondrait pas aux attentes, mais force est de constater que l’univers créé par George RR Martin est plus vivant que jamais. De plus, c’est aussi un excellent résultat marketing lors de la fabrication La plus grande campagne publicitaire de HBO Max d’une valeur de 100 millions de dollars.

Le directeur exécutif de Samba-TVAshwin Navin a dit : « HBO a une fois de plus puisé dans la magie de Game of Thrones avec sa série dérivée, House of the Dragon. Les fans de Diehard GoT attendaient avec impatience plus de la franchise et se sont présentés en force pour House of the Dragon, avec le spectacle HBO générant la plus grande première d’une journée par câble ou par télédiffusion en 2022 ». Il est prévu que Maison du Dragon continuer sur cette voie, même si la plateforme Amazon Prime Video jouera aussi ses cartes à son ouverture Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir.

