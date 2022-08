House of the Dragon : combien et quels dragons apparaîtront dans la préquelle de Game of Thrones

hbo max

House of the Dragon arrive bientôt sur HBO Max, mais nous allons d’abord vous parler d’un détail intéressant concernant les dragons qui seront vus dans la série.

© HBOHouse of the Dragon : combien et quels dragons apparaîtront dans la préquelle de Game of Thrones.

Il manque de moins en moins pour la première de Maison du Dragonl’une des séries les plus attendues de l’année puisqu’il s’agit de la préquelle de jeu des trônes. La série arrivera à l’écran HBO et le service de streaming hbo max le dimanche 21 août avec un look que les fans attendent car ce sont eux les dragons. Avant sa sortie, de la production, ils ont confirmé combien et lesquels seront vus bientôt.

Matt Smith, Olivia Cooke, Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch et Graham McTavish, entre autres, vedette de cette fiction basée sur le roman Fire & Blood de George RR Martin. L’histoire portera sur famille targaryen 300 ans avant les événements développés dans le spectacle original.

+Combien de dragons apparaîtront dans House of the Dragon ?

Il ne fait aucun doute que ce détail suscite une grande curiosité dans le fandom, donc le Martin il l’a référencé sur le podcast Les trucs dont les rêves sont faits et assuré que 17 dragons seraient vus. « J’ai toujours pensé que c’était une belle histoire, c’en est une que j’aime donc j’ai hâte de la voir prendre vie à l’écran. Et bien sûr, j’attends avec impatience les dragons ! Évidemment, j’adore les dragons. Nous en avons eu trois sur Game of Thrones, mais maintenant nous en avons environ 17. »avait-il mentionné à l’époque.

Il a également expliqué que chacun des dragons aura sa propre personnalité, ils seront même reconnaissables instantanément par leurs couleurs. Le showrunner l’a également souligné Miguel Sapochnik dans une conversation avec Empire: « C’est ce qui se passe maintenant dans notre dernière partie de l’animation – nous appliquons des traits de caractère personnels à chacun des dragons. ». Cependant, il a précisé que 9 des 17 dragons seront vus dans la première saison, bien qu’il en ait révélé 10.

+Quels dragons seront dans House of the Dragon ?

Selon ce qui a été révélé, nous détaillerons ci-dessous ce que sont les dragons et qui sont leurs cavaliers : Syrax (Rhaenira Targaryen) Carax (Démon Targaryens) Feu de soleil (Aegon Targaryen II), Moondancer (Baela Targaryens) Morghul (Jaehaera Targaryens) Shrykos (Jaeherys Targaryen) Tyrax (Joffrey Velaryon), Feu de Rêve (Helaena Targaryens) déployer (Lucerys Targaryens) et aile d’argent (Alyssanne Targaryen). Maison du Dragon commencera sa diffusion sur HBO et HBO Max le 21 août.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂