Merci à la série préquelle Maison du Dragon est jeu des trônes presque aussi populaire que jamais. la critiques mondiales pour la première saison étaient largement positifs, le nombre de téléspectateurs est énorme et l’intérêt pour les nouveaux épisodes est d’autant plus élevé. Ce qui bien sûr conduit aussi à la question : Combien de saisons sont prévues au total ?

L’intérêt de cette question est d’autant plus grand que les ouverture de la saison approche actuellement de la fin, grossit. Mais ne vous inquiétez pas, un Deuxième Saison a bien sûr été commandé depuis longtemps, le tournage en Printemps 2023 devrait commencer. Une libération au premier trimestre 2024 est considéré comme très probable, même s’il est aucune confirmation officielle sommes.

House of the Dragon : combien de saisons sont prévues ?

la série préquelle basé sur le roman à succès de l’auteur George RR Martin Feu et sang – Tome 1 : L’ascension et la chute de la maison Targaryen. Ce tome ne se contente pas de décrire comment il Aegon je a réussi à subjuguer tout Westeros, mais aussi comment le Maître des dragons se sont finalement abattus.

Cette conflit familialdont nous sommes témoins dans « La Maison du Dragon », est dans l’histoire du monde fantastique comme Danse des dragons connu et quiconque a regardé « Game of Thrones » sait, bien sûr, quel est le résultat de ces arguments sur le Trône de fer mener.

Cependant, il faudra encore du temps avant d’atteindre l’inéluctable fin, car même si ce spin-off ne durera pas tant que ces mère sériesont donc néanmoins Un total de quatre saisons, chacune avec dix épisodes prévu. Martin l’a révélé il y a quelque temps et The Hollywood Reporter a également confirmé ce plan.

Bien sûr, la préquelle est beaucoup plus compacte que « Game of Thrones », mais bruyante George R.R. Martin l’envergure prévue est plus que suffisante pour sortir la danse du dragon de son modèle de roman être juste. Aussi, cela ne veut pas dire que nous en avons fini avec ça la fin des histoires autour des Targaryen ont atteint.

Les Showrunners Miguel Sapochnik et Ryan J. Condal n’a pas exclu dans les interviews précédentes que « House of the Dragon » serait également autres chapitres de l’histoire familiale pourrait consacrer. Après tout, « Fire and Blood » ne couvre pas seulement la disparition des dragons mais aussi leurs grands monter au pouvoir.

© HBO

Cependant, les initiés et les experts supposent actuellement que d’autres sujets du modèle dans d’autres formats de séries à couvrir, éventuellement des plans HBO actuellement de nombreuses nouvelles spin-offs et autres ramificationsqui se déroulent dans le monde fantastique populaire. Par exemple, l’histoire de Jon SnowKit Harington à suivre.

De plus, il existe un plan La rébellion de Robert Baratheon contre le roi Aerys II Targaryen en tant qu’adaptation télévisée, il n’est bien sûr pas improbable qu’à un moment donné, nous puissions également voir comment Westeros est allé à l’origine Siège des seigneurs et dames dragons est devenu. Une annonce officielle d’un tel projet est actuellement en attente.

House of the Dragon : De quoi parle la série ?

Au cas où vous n’auriez pas encore la série sur votre radar, House of the Dragon est un Les retombées de Game of Thronessoit 200 ans avant les événements autour daenerys pièces. À ce stade, les Targaryen règnent avec une poigne de fer et la puissance destructrice de leurs dragons. Encore les germes de leur chute est semé depuis longtemps.

L’histoire commence avec ce dernier Roi de Westeros n’a pas d’héritier et donc un successeur est élu par les seigneurs et les dames. Cependant, tout le monde n’est pas d’accord avec leur décision et bientôt un conflit éclate jeu sanglant et perdant autour du trône de fer.

le nouveau roi, Viserys Iest un dirigeant bienveillant, mais il ne parvient pas à unir sa famille et bientôt les différentes partent Héritiers, parents et autres maisons du royaume à la gorge les uns des autres pour s’assurer que leurs propres enfants s’assiéront un jour sur le trône.