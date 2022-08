House of the Dragon: combien de chapitres la série HBO Max aura-t-elle

hbo max

Ce week-end la fièvre reviendra Jeu des trônes à HBO, avec la première de la première saison du spin-off de la populaire série.

©IMDBLa série arrivera ce week-end.

Trois ans après la fin de Jeu des trônes qui est toujours débattu et remis en question par certains fans qui sont ravis de voir David Benioff et DB Weiss correct, la première du premier spin-off officiel du succès de HBO. Maison du Dragon Il sera présenté en première ce dimanche, avec ce qui sera le premier épisode de la saison qui promet, dès les premières images publiées, d’être à la hauteur de ce qui a été vécu avec les huit tranches qui faisaient partie de l’émission originale.

Basé sur le travail de George RR Martin (de la même façon que Jeu des trônes), Maison du Dragon Il servira de préquel plongeant dans l’histoire de la famille targaryenqui était celui qui a donné l’un des personnages les plus importants de la série comme Daenerys Targaryen. L’histoire se déroulera 300 ans avant les événements de Jeu des trônes et, comme prévu, ne lésinera pas sur l’utilisation de dragons pour satisfaire les fans de cette histoire fantastique.

Les principaux protagonistes du spectacle seront Matt Smith, Olivia Cooke, Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan et Graham McTavish. Le synopsis officiel de HBO sur Maison du Dragon détient: « D’après le livre Feu et sang de George RR Martinla série racontera l’histoire de Maison Targaryen (également connue sous le nom de la Maison qui nous a donné la mère des dragons, Daenerys Targaryen) et aura lieu 300 ans avant les événements de jeu des trônes« .

Par rapport au nombre d’épisodes à prévoir, il faut noter que HBO répétera la formule vue dans Jeu des trônes au cours des six premières saisons, où chaque tranche avait 10 chapitres (l’exception est venue avec les septième et huitième qui en avaient respectivement sept et six). En ce sens, ce qu’on peut en déduire, c’est que Maison du Dragon Il pourra également reprendre la structure narrative de son œuvre précédente, où le neuvième épisode était celui qui apportait la surprise et laissait tout ouvert pour la saison suivante.

+Combien de saisons aura House of the dragon

Par rapport au nombre de tranches que nous verrons du spin-off de Jeu des trônes, il convient de préciser qu’à ce jour, aucun type de poursuite n’a été officiellement confirmé. Cependant, les rumeurs qui circulent depuis le mois de mai laissent entendre que la deuxième saison est déjà en cours d’écriture et qu’il est pratiquement évident qu’elle est vue par HBO. En février, CaseyBloysdirecteur de contenu du signal, assuré en Variété: « Si vous pariez sur le fait que nous ferons une deuxième saison, je pense que c’est probablement un très bon pari. ». Bien que la fusion avec Découverte pourrait être gênant pour plusieurs fictions, Maison du Dragon Il ne semble pas qu’il soit annulé de si tôt.

