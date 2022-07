House of the Dragon – Bande-annonce officielle : De nombreux dragons et des batailles sanglantes dans la préquelle de Game of Thrones

Bienvenue à Westeros ! jeu des trônes-Les fans ont hâte de voir enfin la nouvelle série préquelle Maison du Dragon de la série à succès arrive.

L’auteur du livre George RR Martin a été personnellement impliqué dans la nouvelle série HBO et est déjà enthousiasmé par la façon dont son modèle sur le Préhistoire des Targaryen et son irrépressible Lutte de pouvoir pour Westeros a été mis en œuvre.

Voir celui-ci nouvelle bande-annoncequi devrait alimenter l’attente des fans avec de nombreuses scènes épiques et beaucoup de dragons – de la chair de poule pure !

Quand la préquelle de Game of Thrones House of the Dragon arrive-t-elle en Allemagne ?

Sky reprend la première de la nouvelle série à succès très respectée et montre le première saison avec tout 10 épisodes du 21 août 2022 au dessus Ouah et Ciel Qen même temps que la première sur le diffuseur américain HBO.

Le téléviseur passe ensuite un jour plus tard 22 août 2022 le premier épisode CielAtlantique au départ, soit en doublage allemand, soit en son original anglais.

Ici vous pouvez voir la bande-annonce allemande de House of the Dragon :

Détails de la première histoire : de quoi parle House of the Dragon ?

L’action se déroule environ 200 ans avant les événements de GoT et raconte la légendaire Danse des Dragons. Même alors, un puissant incendie s’est déclaré Lutte de pouvoir pour les Sept Royaumes pas seulement parmi les seigneurs de Westeros. Surtout dans sa propre famille Targaryen il y a plusieurs prétendants au trône, que parmi les descendants de Roi Viserys Targaryen (Paddy Considine) sème la zizanie.

Sa fille se démarque Rhaenyra (Emma D’Arcy), son demi-frère Aegon II Viserysfils de sa seconde épouse Haute tour d’Alicent (Olivia Cooke) et le frère du roi, Prince Démon Targaryen (Matt Smith). Leurs alliances avec d’autres familles ont assuré que tout Westeros était entraîné dans la guerre des Targaryen.

George RR Martin révèle comment la nouvelle série GoT est née

Pour le début prochain de la nouvelle série GoT, l’auteur du livre George RR Martin et les créateurs de la série nous en donnent un nouveau Vidéo des coulissescomment le monde de Westros est né et à quoi les fans peuvent s’attendre.

De plus, la nouvelle série et son casting seront présentés lors du prochain Comic Con 2022 à San Diego présenté aux nombreux fans présents pour la première fois. Nous pouvons certainement nous attendre à beaucoup plus de nouvelles exclusives, de révélations et bien plus encore. Bien sûr, nous vous tiendrons au courant ici!

