« House of the Dragon » : avec qui Rhaenyra Targaryen perd vraiment sa virginité, d’après le livre « Fire and blood »

Rhaenyra (Milly Alcock) et Daemon Targaryen (Matt Smith) ont joué dans la scène la plus scandaleuse du quatrième épisode de « House of the Dragon ». Dans ‘Le roi de la mer étroite ‘(1×04)ilJusqu’à présent héritier du Trône de Fer et l’ambitieux frère du roi se retrouvent après plusieurs années et suivent une vieille coutume targaryen.

Après avoir discuté des forces et des faiblesses des mariages arrangés, Rhaenyra retourne dans ses appartements et découvre l’invitation particulière de son oncle. Sans hésitation, la fille de Viserys se faufile dans le noir et avec Daemon parcourt les rues de King’s Landing et se retrouve dans un bordel.

Démon et Rhaenyra sont emportés par la passion, mais avant d’aller plus loinle frère du roi s’arrête et laisse sa nièce, qui retourne au palais et séduit Criston Cole (Fabien Frankel)avec qui il perd enfin sa virginité. Cependant, la même chose se produit-elle dans les livres de George RR Martin ?

Daemon Targaryen séduit Rhaenryra dans le quatrième chapitre de « House of the Dragon » (Photo : HBO Max)

POUR QUI RHAENYRA PERD-ELLE SA VIRGINITÉ DANS « LE FEU ET LE SANG » ?

Dans « Fire and Blood », il existe deux versions à ce sujet : l’une racontée par Septon Eustace et l’autre par Mushroom, le bouffon de la cour du roi Viserys Ier.. La première affirme que Rhaenyra Targaryen a perdu sa virginité au profit de son oncle Daemon Targaryen avant l’âge de 16 ans.

Selon cette version, oncle et nièce passaient beaucoup de temps ensemble à voler sur leurs dragons, avaient une excellente relation et suivaient les anciennes coutumes incestueuses des Targaryen.

De son côté, Mushroom, qui ne fait pas partie de «Maison du Dragon», indique que bien que Daemon lui ait appris certaines techniques de séduction et pratiques sexuelles pour plaire à Criston Cole, lors de leurs rencontres, Rhaenyra n’a pas perdu sa virginité.

Cependant, Rhaenyra n’a jamais pu mettre ces enseignements en pratique avec sa garde royale personnelle, car selon une version, il l’a rejetée, et selon une autre, elle n’a pas accepté sa demande en mariage avant d’avoir des relations sexuelles avec lui. Après le rejet, l’héritière du trône de fer a rencontré Harwin Strong, avec qui elle a perdu sa virginité.

Lorsque le roi Viserys I a appris les rumeurs sur sa fille et Daemon a banni cette dernière, comme cela s’est produit dans le quatrième chapitre de la préquelle de « Game of Thrones ».