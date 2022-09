House of the Dragon: à quelle heure l’épisode 6 est diffusé sur HBO Max

in

HBO Max se prépare pour un nouveau dimanche de la Maison du Dragon avec le lancement du sixième chapitre sur sa plateforme et sur l’écran HBO. Vérifiez son heure exacte dans votre pays !

© Twitter @HouseofDragonHouse of the Dragon: à quelle heure l’épisode 6 est diffusé sur HBO Max.

Maison du Dragon est la série du moment, maintenant une moyenne de 29 millions de téléspectateurs par dimanche, selon les chiffres officiels de vues sur le service de streaming HBO Max. C’est un événement unique dans l’année, dans la continuité de ce qui a été fait par jeu des trônes et alimenter une caractéristique de la maison. Cette histoire centrée sur la famille Targaryen a réussi à captiver les fans de la franchise et tentera de réitérer la fureur avec son épisode 6.

Épisode 5, intitulé « Nous éclairons le chemin »Commencer avec Démon Targaryen tuant sa femme, Dame Rhéa Roycepuisqu’auparavant Viserys il lui avait refusé la main de Rhaenyra parce qu’il était déjà marié et ici il explique clairement quelles sont ses intentions, à part hériter des terres de Rhea. Pendant ce temps, le roi et son héritière se rendent à High Tide pour organiser le mariage avec Laenor Velaryon et unir à nouveau les maisons.

C’est là que Rhaenyra Oui Laenor ils maintiennent un accord pour que les deux puissent « dîner » ce qu’ils veulent en dehors de leur union, en ce sens qu’il peut être avec son amant Joffrey Lonmouth et elle avec sa garde royale, Ser Criston Cole, mais le monsieur n’est pas d’accord. Pendant, Haute tour d’Alicent dit au revoir à son père Ottoqui quitte le donjon rouge après avoir été renvoyé en tant que main du roi et indique une fois de plus que son fils Aegon II doit s’asseoir sur le trône de fer.

Alicent est une échappatoire de doute, alors il appelle Christophe Cole pour savoir ce qui s’est passé dans l’épisode précédent et la garde royale avoue qu’il a couché avec Rhaenyra, alors la jeune Hightower se rend compte que son père disait la vérité sur ses aventures cette nuit-là. Parallèlement, la santé de Viserys Cela continue de s’aggraver et il a été vu à la fois avec de nouveaux étourdissements et avec des plaies faisant des ravages sur son corps.

La nuit des noces arriva, Joffrey Lonmouth approches Christophe Cole de son secret et que tous deux peuvent vivre en paix, malgré le mariage royal, mais le chevalier le prend de manière négative et décide de le battre à mort devant tout le monde. Cela accélère le mariage entre Rhaenyra Oui Laenormais au milieu des vœux Viserys il rechute en s’évanouissant au milieu de la pièce.

+ À quelle heure la première de l’épisode 6 de House of the Dragon

Le sixième chapitre de Maison du Dragondont le nom n’a pas encore été dévoilé, sera présenté en première sur l’écran HBO et la plateforme HBO Max le dimanche 25 septembre prochain. Rappelons que tant Milly Alcock qu’Emily Carey ne feront plus partie du casting, Emma D’Arcy prendra donc le rôle de Rhaenyra et Olivia Cook celui d’Alicent. Revoyez le calendrier de votre pays !

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 19h00.

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 20:00.

Chili, Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 21h00.

Argentine, Paraguay, Brésil et Uruguay : 22h00.

Espagne: 03h00 (lundi 26 septembre)

