House of the Dragon: à quelle heure l’épisode 5 est diffusé sur HBO Max

HBO Max se prépare pour le cinquième épisode de House of the Dragon, qui maintient de grandes attentes pour le développement de l’histoire. Revoyez son horaire dans votre pays !

Maison du Dragon continue son chemin sur la voie du succès en s’imposant comme la série la plus commentée aujourd’hui, au-dessus du contenu des autres plateformes. Bien que Warner Bros. Discovery soit à un moment critique pour le service de streaming HBO Max, la réalité est que les chiffres de la préquelle de jeu des trônes ne cesse d’augmenter et on s’attend à obtenir un résultat similaire avec le épisode 5.

Dans le dernier chapitre, intitulé « Roi de la mer étroite »nous voyons démon targaryen retourner au Donjon Rouge pour se réconcilier avec Viserys I après avoir mis fin à la guerre contre Craghas Drahar. Cependant, Rhaenyra se rend compte que les intentions de son oncle ne sont pas de flatter son frère. À un moment donné, le prince emmène sa nièce se faufiler dans la ville et ils arrivent à la maison du plaisir, où il mentionne qu’ils peuvent avoir des relations sexuelles hors mariage et ils commencent à s’embrasser.

Avant d’avoir des relations sexuelles, Démon Il évite son visage et quitte les lieux. Compte tenu de cela, Rhaenyra retourne dans sa chambre, mais commence à séduire sa garde royale, Christophe Colee, jusqu’à ce que tu couches avec lui. Tout bascule lorsqu’un informateur lui raconte sa soirée à Otto High Towerry étant la main du roi va à Viserys Ioù il explique que son frère était avec sa fille dans la maison de plaisir.

Démon avoue sa fausse vérité et profite de la situation pour demander Viserys I la main de Rhaenyra, mais montre son mécontentement et l’expulse à nouveau de Westeros pour l’avoir « déshonorée ». La jeune Targaryen est punie par son père en la forçant à se marier Laenor Velaryon pour unir leurs maisons, mais elle lui dit aussi qu’il doit se comporter comme un roi. Compte tenu de cela, Viserys I prendre la décision de tirer Otto High Towerr comme sa main en voyant ses intentions que son sang soit sur le trône de fer.

+ À quelle heure la première de l’épisode 5 de House of the Dragon

Le cinquième chapitre de Huse du Dragondont le titre est actuellement inconnu, sortira le dimanche 18 septembre sur l’écran HBO et sur HBO MaX. Selon les avances révélées, le mariage entre Rhaenyra et Laenor est observé. Il a déjà été confirmé que ce sera le dernier épisode de Milly Alcock et Emily Carey. Vérifiez votre heure de lancement !

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 19h00.

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 20:00.

Chili, Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 21h00.

Argentine, Paraguay, Brésil et Uruguay : 22h00.

Espagne: 03h00 (lundi 19 septembre)

