House of the Dragon a atteint la fin de sa saison 1 : les meilleurs mèmes et réactions des fans

House of the Dragon a clôturé triomphalement son premier épisode avec la première de l’épisode 10 sur HBO Max. Encore une fois, les moments épiques ont été un sujet de conversation parmi les fans.

© HBOHouse of the Dragon a atteint la fin de sa saison 1 : les meilleurs memes et réactions des fans.

Depuis sa première le 21 août, Maison du Dragon Il a pris le dessus sur les dimanches et les réseaux sociaux étaient le principal espace pour que les fans s’expriment de quelque manière que ce soit. la préquelle de jeu des trônes Il a dépassé toutes les attentes et ce soir l’épisode 10 est arrivé, qui clôturait la saison 1 sur HBO Max et on commence déjà à imaginer ce qui peut arriver dans le deuxième volet déjà confirmé. Cela manque encore et les fans viennent de vibrer avec plus de moments qui seront indélébiles.

« La reine noire »comme ce chapitre 10 a été intitulé, commence dans les instants après rhaenys s’échapper avec son dragon de King’s Landing pour se rendre à Peyredragon, où Rhaenyra Oui Démon attendant d’être avisé par le décès de Viserys et le plan reporté d’Alicent pour couronner son fils Aegon. Pendant ce temps, la princesse est sur le point d’accoucher, mais malheureusement son bébé est mort-né, provoquant une grande douleur dans le couple. Au milieu de ses funérailles, Ser Arryk Cargyll porte la couronne et tout le monde s’agenouille devant la reine, sauf rhaenys.

Otto High Tower arrive à Peyredragon pour proposer ses conditions, qui impliquent que Aegon continuer comme le roi et une série d’accords en faveur de Rhaenyramais elle répondra le lendemain, au-delà Démon chercher la guerre La reine mentionne qu’elle ne veut pas s’asseoir sur le trône de fer, peu importe le sang versé et tout change lorsqu’elle parle d’Aegon’s Dream, mais le personnage joué par Matt Smith l’attrape par le cou et murmure qu’il semble être parler à Viserys.

La présence de Corlys Velaryon changer la situation pour rhaenysdepuis quelle heure est-elle prête à prendre parti pour Rhaenyra, au-delà du fait qu’en premier lieu, ils ont commenté de rester à l’écart. Là, ils indiquent clairement que toute leur flotte sera en faveur de la reine, mais ils doivent savoir qui sont ses alliés dans tout le royaume. C’est pourquoi ils envoient Jacaerys et Lucerys voir les maisons Barathéon Oui Starks, mais avant qu’ils ne jurent qu’ils sont envoyés comme messagers et ne veulent pas se battre. Pendant, Démon réveiller un nouveau dragon.

Lucerys arrive à Storm’s End pour laisser un message à Borros Barathéon, qui rejette la demande d’aide sans rien recevoir en retour. Le climat est tendu avec l’apparition de Aemond Targaryens, qui cherche à détourner l’œil du jeune homme, mais le Seigneur ne le permet pas et les laisse partir. Au retour, Lucerys il vole à travers la tempête et est poursuivi par le frère d’Aegon. Dans un moment, déployer attaquer avec le feu vhargar et le plus grand dragon du continent agit et dévore Arrax, causant la mort du fils de la reine, mais Aémond Je ne voulais pas le faire. Finalement, Démon est chargé de raconter Rhaenyra que son fils était mort et avec un regard vers la caméra termine la première saison. Voyez comment les fans l’ont vécu!

+ Memes et réactions à la fin de la saison 1 de House of the Dragon

