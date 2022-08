House of the Dragon : 7 épisodes de Game of Thrones qu’il faut voir avant la série HBO Max

hbo max

House of the Dragon se rapproche de sa première, mais d’abord, il serait bon que vous passiez en revue certains chapitres importants de Game of Thrones. Revoyez la liste !

© HBOHouse of the Dragon : 7 épisodes de Game of Thrones que vous devez voir avant la série HBO Max.

l’écran de HBO et le service de streaming hbo max se préparent à vous accueillir pour leur sortie la plus importante de l’année et l’une des plus attendues au monde. On parle de Maison du Dragonla préquelle du mythique jeu des trônes qui continuera d’élargir l’univers qui a commencé à s’adapter en 2011. La première est prévue pour le dimanche 21 août, mais nous vous apportons d’abord quelques chapitres de la série déjà diffusée que vous devriez d’abord revoir.

La fiction suivante sera une nouvelle adaptation par George RR Martin de son livre Fire and Blood, qui portera sur la famille targaryen 300 ans avant les événements développés dans le spectacle original. Dans son casting, vous trouverez Matt Smith, Olivia Cooke, Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch et Graham McTavish, entre autres.

jeu des trônes Elle a marqué une époque à la télévision et dans les manières d’apprécier les séries aujourd’hui, c’est pourquoi elle a déjà sa place réservée parmi les meilleures fictions de tous les temps. Il est vrai que sa dernière saison a divisé les avis des fans et est même considérée comme une clôture faible à une si belle histoire, mais personne ne doutera des grands moments qu’il nous a laissés. Avant de commencer Maison du Dragonnous vous montrons ici quels épisodes de GOT vous devriez regarder en premier.

+Chapitres de Game of Thrones à voir avant House of the Dragon

7- Saison 1 : Chapitre 1

« L’hiver arrive » C’est le point de départ idéal pour se remémorer le monde de Westeros et se replonger dans l’histoire des familles derrière le trône de fer. De plus, nous nous lions avec les Targaryen par l’intermédiaire de Daenerys, qui reçoit les trois œufs de dragon.

6- Saison 1 : Chapitre 5

« Le loup et le lion » Il exploite la racine des conflits entre les Stark et les Lannister, conduisant à un combat mémorable entre Ned Stark et Jaime Lannister. De plus, les stratégies et le paysage politique sont toujours présents et seront un aspect à prendre en compte dans le nouveau programme.

5- Saison 1 : Chapitre 10

« Feu et sang » Non seulement c’est l’aboutissement d’un premier épisode passionnant rempli de moments inoubliables, mais c’était aussi la première fois que nous voyions des dragons dans la série. Ici, il est montré que Daenerys est l’un des Targaryen qui parvient à être immunisé contre le feu avec la naissance de Rahegal, Viserion et Drogon.

4- Saison 2 : Chapitre 10

« Valar morghulis » ont déjà des points de contact direct avec Maison du Dragon, puisque dans sa progression, le roi Viserys est montré avec le rêve de placer son héritier sur le trône de fer et dans ce chapitre c’est Daenerys qui a des fantasmes et des visions d’atteindre le mandat. Bien sûr, les dragons ont aussi leur rôle principal dans une scène dont le fandom se souvient.

3- Saison 3 : Chapitre 4

« Et maintenant, sa montre est terminée » peut contenir l’une des scènes préférées des fans, car c’est la première fois que nous entendons « Dracarys ». Ici, Daenerys ajoute une nouvelle reconnaissance en tant que Breaker of Chains en incitant Kraznys à parler valyrien. De plus, à un moment donné, Rhaenyra Targaryen est mentionnée dans une conversation sur la famille.

2- Saison 5 : Chapitre 9

« La danse des dragons » est le titre de ce chapitre, mais il a aussi été appelé la guerre civile entre les Targaryen que l’on verra précisément dans Maison du Dragon. Dans l’épisode, ce sera la première fois que nous verrons Daenerys chevauchant Drogon, établissant le lien entre le dragon et son cavalier. Dans la préquelle, nous verrons 17 dragons au total, chacun avec son maître.

1- Saison 8 : Chapitre 5

« Les cloches » C’est cet épisode qui a entraîné d’innombrables débats sur les réseaux sociaux, puisque Daenerys aurait pu être la dirigeante gentille et aimante qui nous était présentée à l’époque, mais ici, elle prend le chemin de la folie et décide de détruire King’s Landing. Malgré cela, qui a peut-être été apprécié ou non, cela montre ce qui sera dépeint dans Maison du Dragon avec les horreurs de la guerre à feu et à sang.

