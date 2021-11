House of Gucci Les premières réactions sont partagées, mais louent le pouvoir de Lady Gaga

Le film très attendu de Ridley Scott Maison Gucci est presque là. Une dramatisation du meurtre infâme de Maurizio Gucci, orchestrée par son ex-femme Patrizia Reggiani, Maison Gucci, fera la lumière sur le crime terrible et ce qui l’a conduit. Lady Gaga et Adam Driver incarnent le couple séparé. Le film met également en vedette Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek et Jack Huston dans des rôles de premier plan. Maison Gucci est en développement depuis plus d’une décennie, avec plusieurs grandes stars, scénaristes et réalisateurs impliqués dans le projet.

Enfin, en 2019, Maison Gucci a été confirmé pour se produire avec Ridley Scott et Lady Gaga. Le film a subi des retards en raison de la pandémie et de l’engagement antérieur de Scott à Le dernier duel et a commencé la production fin 2020. Après une longue attente, Maison Gucci sortira aux États-Unis le 24 novembre 2021. Le film a récemment fait sa première mondiale à Londres, et les premières réactions sont assez intrigantes. Certains critiques l’appellent un « gâchis gonflé », tandis que d’autres louent son caractère campagnard. Cependant, une chose commune est que Lady Gaga a livré une performance incroyable. Et pas seulement elle, toute la distribution brille dans le département d’acteur, mais Maison Gucci dans l’ensemble, c’est un raté. Il y a aussi des mentions de son ton campy, avec plusieurs critiques soulignant l’humour et la folie du film.

Leah Greenblatt de EW dit : » #HouseOfGucci est-il un » bon » film ? À bien des égards, c’est un gâchis, mais les costumes et les accents du camp ( » GOOTCH-eeee « ) et le pur mélodrame de Ridley Scott ressemblaient à un baume pour mon âme fatiguée de pantalons de survêtement. Et si Gaga n’est pas strictement le matériau de la meilleure actrice, elle est toujours l’âme et l’esprit petite tasse à expresso du film «

Eric Davis de Fandango comparé Maison Gucci à Le parrain, mettant l’accent sur les performances, la dynamique familiale et la précision.

Katie Walsh a fait l’éloge de Lady Gaga, écrivant: « La performance de Lady Gaga dans HOUSE OF GUCCI est cette alchimie de charisme et de présence purs, de pouvoir de la personnalité et d’engagement envers le mors. La façon dont elle regarde tout le monde à l’écran est terrifiante. Plus j’y pense, plus Patrizia est une vraie méchante de l’horreur »

Clayton Davis de Variety a appelé Maison Gucci une meilleure version du flop 2013 de Scott Le conseiller tout en applaudissant Gaga et Jared Leto.

David Ehlrich d’Indiewire n’était pas aussi impressionné mais a loué le tour de Jared Leto en tant que Fredo Gucci.

Brandon Katz a eu une critique beaucoup plus négative et a critiqué le méli-mélo de tonalités, qualifiant le film de « travail surmené ».

Scott Menzel a souligné bon nombre des mêmes problèmes, y compris la longueur et le ton du film, en disant: « House of Gucci est un gâchis gonflé et inégal qui ressemble à deux films différents en un. Chaque membre de la distribution agit comme s’il était dans un film différent sauf pour Al Pacino, qui semble avoir compris la mission et est le MVP du film. »

Anne Thompson écrit : « House of Gucci est un plaisir pour la foule que les critiques ne soutiendront pas. Lors de la projection de l’Academy Museum la semaine dernière, les acteurs de SAG ont montré leur soutien aux mâcheurs de scène les plus flagrants du film, Lady Gaga et Jared Leto, qui peuvent grincer dans SAG ou course aux Oscars, mais aurait pu utiliser les Golden Globes. »

Gregory Ellwood de The Playlist est le seul à ne pas être impressionné par la performance de Gaga, la comparant défavorablement à Madonna dans Un ensemble de preuves.

On dirait Maison Gucci fait bon usage de sa distribution étoilée mais est alourdi par ses incohérences tonales. De plus, Ridley Scott est connu pour faire des films longs et épiques qui ont des versions théâtrales médiocres et des coupes de réalisateur brillantes. Espérons que nous n’aurons pas à attendre un Blu-ray pour profiter d’une meilleure version de Maison Gucci. Découvrez par vous-même si le film est à la hauteur des attentes ou non lors de la première de House of Gucci le 24 novembre.

