House of Gucci: Lady Gaga a provoqué des troubles sur le plateau

Lady Gaga Elle fait partie des nombreuses chanteuses qui ont quitté, pour le moment, sa vie musicale pour se consacrer à être devant les caméras. À tel point que, le 24 novembre prochain, il créera, avec Adam Driver, Maison de Gucci.

Ce nouveau film, qui aura Lady Gaga en tant que grande figure, il montrera comment Patrizia Reggiani a envoyé un tueur à gages pour tuer son ex-partenaire, Maurizio Gucci. Sous la direction de Ridley Scott, cette nouvelle production donne déjà beaucoup à parler.

Lady Gaga et Adam Driver caractérisés comme Maurizio et Patrizia. Photo: (Getty)



Ce n’est pas seulement à cause de ses deux protagonistes, Gaga et Driver, qui joueront respectivement Patrizia Reggiani et Maurizio Reggiani, mais le reste de la famille qui possède la société textile la plus connue sera également joué par de grands acteurs. Parmi eux, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons et Camille Cottin.

Mais maintenant, Maison de Gucci a été placé au centre de la tempête comme les vraies personnes semblent être en désaccord avec ce nouveau film sur sa vie. « Nous sommes vraiment déçus, Je parle au nom de la famille. Ils volent notre identité pour faire un profit et augmenter les revenus d’Hollywood», A déclaré récemment Patrizia Gucci dans une interview.

Le deuxième cousin du véritable propriétaire de cette histoire, Maurizio Gucci, a ajouté que Ils sont offensés à Lady Gaga de ne pas s’engager pleinement dans son rôle et de ne pas avoir rencontré Reggiani pour se préparer. Pourtant, il a précisé que cette adaptation leur semble irrespectueuse: « Notre famille a une identité, une intimité. On peut parler, de tout, mais il y a une ligne fine qui ne peut être franchie».

Lady Gaga qualifiée de Patrizia Reggiani. Photo: (Getty)



En revanche, en plus d’admettre que, selon elle, la représentation de Gaga pourrait ruiner la véritable image de la famille, la plus jeune des Gucci a déclaré que « ces images ne ressemblent pas à un style familial». Bien que, comme si cela ne suffisait pas, il a également laissé entendre que ce qui sera vu est plus de la fiction que de la réalité, une théorie qui s’est terminée par une brève phrase: « Horrible, je me sens toujours offensé».