House of Gucci : la véritable histoire du crime passionnel qui a inspiré le film

La firme italienne Gucci a joué dans l’un des scans qui ont le plus bousculé la mode, on parle du meurtre de Maurizio gucci, héritier de la marque, c’est ce moment qui a inspiré le film avec Adam Driver et Lady Gaga. Découvrez ce que c’est l’histoire vraie derrière la nouvelle bande House of Gucci.

Ce jeudi 25 novembre 2021, House of Gucci ouvre ses portes Réalisé par Ridley Scott et basé sur le livre « La Maison Gucci » (2001) de Sara Gay Forden, Il a une distribution intéressante qui comprend Al Pacino dans le rôle d’Aldo Gucci, Salma Hayek jouant Pina Auriemma, Jared Leto dans le rôle de Paolo Gucci, en plus de Lady Gaga et Adam Driver, qui personnifient le couple de Maurizio Gucci et Patrizia Reggiani respectivement.

House of Gucci raconte l’amour orageux de Maurizio et Patrizia qui s’est terminé en tragédie en Italie ; exposant la vérité de leur mariage, la situation de la marque Gucci et l’origine de ce qui est maintenant connu sous le nom de « La Veuve Noire d’Italie ». On vous dit aussi pourquoi Reggiani n’est pas d’accord pour dire que c’est Lady Gaga qui l’interprète.

L’histoire vraie qui a inspiré House of Gucci

Le magnat de la mode Maurizio Gucci (Adam Driver), petit-fils de Guccio Gucci, fondateur de la marque italienne, a épousé Patrizia Reggiani (Lady Gaga) en 1973. Bien que Rodolfo Gucci, le père du marié, n’ait pas été d’accord dans cette relation, car il était sûr qu’elle n’en voulait qu’à sa fortune.

Le couple a eu deux filles, Allegra et Alessandra (bien qu’une seule soit mentionnée dans le film). Patrizia a commencé à s’impliquer dans l’empire familial, en soutenant et en faisant pression d’une certaine manière sur Maurizio, qui avait déjà hérité de la présidence de l’entreprise. Alors qu’ils se sont disputés avec son oncle, Aldo Gucci (Al Pacino) et son cousin Paolo (Jared Leto), le fils d’Aldo.

Le pouvoir a commencé à provoquer des frictions entre le couple et Maurizio Gucci a commencé une liaison avec une autre femme, Paola Franchi, qu’il a remplie de luxe. Gucci a demandé le divorce de Patrizia en 1992, concluant un accord de soutien de millionnaire, mais la laissant avec un grand ressentiment.

Les dépenses extravagantes de Maurizio l’ont amené à vendre ses actions Gucci au groupe d’investissement Investcorp en 1993 pour 170 millions de dollars. Un an et demi plus tard, le 27 mars 1995, le magnat de la mode Maurizio Gucci a été abattu devant son bureau à Milan, en Italie. Après deux ans d’enquête, on a découvert ce que beaucoup prétendaient, que c’était Patrizia qui avait ordonné l’assassinat de son ex-mari avec le soutien de son amie Pina Auriemma Salma Hayek. Ainsi est née la « veuve noire d’Italie » qui a été condamnée à 26 ans de prison, mais a été libérée en 2014, pour bonne conduite.

Patrizia Reggiani n’aimait pas être jouée par Lady Gaga

En apprenant le film, la « veuve noire d’Italie », Patrizia Reggiani, a exprimé aux médias son désaccord que ce soit Lady Gaga qui la jouera, la raison qu’elle a donnée était :

« Je suis assez contrarié que Lady Gaga me joue dans le nouveau film de Ridley Scott sans jamais avoir la considération et la sensibilité de venir me rencontrer. »

La chanteuse Lady Gaga n’a pas tardé à réagir à ces déclarations de Reggiani et a répondu :

« Je n’ai senti que je pouvais rendre justice à cette histoire que si je l’abordais avec le regard d’une femme curieuse qui souhaitait posséder un esprit journalistique afin de pouvoir lire entre les lignes ce qui se passait dans les scènes du film, ce qui signifie que personne ne partait. pour dire qui était Patrizia Gucci, pas même Patrizia Gucci ».

