House of Gucci: ce sont les personnages du film de Maurizio Gucci

Le 10 mars, Lady Gaga a publié les premières images sur le plateau d’enregistrement de Maison de Gucci. Le film, qui montrera comment Patrizia Reggiani a envoyé un tueur à gages pour assassiner son ex-partenaire, Maurizio Gucci, Il sortira le 24 novembre, mais cela donne déjà beaucoup de choses à dire.

Lady Gaga et Adam Driver caractérisant leurs personnages. Photo: (IMDB)



Sous la direction de Ridley Scott, Maison de Gucci Non seulement Gaga sera-t-elle le protagoniste, mais, à ses côtés, jouant l’héritier légitime de l’entreprise textile, sera Adam Driver. Mais, différents acteurs feront également partie de ce long métrage et, de Spoiler, nous vous disons qui est qui.

Pilote Adam – Maurizio Gucci

Il était le petit-fils de Guccio Gucci, fondateur de la célèbre marque, qui, à tout juste 35 ans, a pris le contrôle de l’entreprise malgré le mécontentement de son cousin, Paolo. Mais, le règne de Maurizio Gucci a pris fin rapidement alors que les disputes familiales et les mauvaises décisions l’ont amené à vendre l’empire familial, une décision que son ex-femme, Patrizia Reggiani, ne lui pardonnerait jamais et lui ferait payer avec sa mort.

Adam Driver caractérisé comme Maurizio Gucci. Photo: (Getty)



Lady Gaga – Patrizia Reggiani

Patrizia Reggiani était la première épouse de Maurizio Gucci et la seule reconnue coupable en tant que cerveau derrière son meurtre. Il plaide toujours non coupable, mais le motif présumé du crime était le dépit qu’il a ressenti lorsqu’il a vu son ex avec un autre partenaire et, en plus, la perte de statut après avoir quitté la famille Gucci.

Lady Gaga qualifiée de Patrizia Reggiani. Photo: (Getty)



Jared Leto – Paolo Gucci

Il est le cousin de Maurizio et celui chargé de chercher sa ruine. Pendant des années, il a tenté de prendre le contrôle de l’entreprise familiale, c’est une personne très ambitieuse qui a fait emprisonner son père Aldo et a tenté de faire de même avec Maurizio. Paolo est mort d’une hépatite chronique un mois après son cousin et, jusqu’au jour de son départ, il a soutenu que Patrizia était innocente.

Jared Leto sera Paolo Gucci. Photo: (Getty)



Jeremy Irons – Rodolfo Gucci

Il était le père de Maurizio, avec qui il avait une excellente relation, mais lorsque son héritier a épousé Patrizia, il a été le premier à s’opposer. Cependant, après la mort de son père, Maurizio « a commencé à agir comme s’il ne se souciait de rien ni de personne », a déclaré Reggiani.

Jeremy Irons sera Rodolfo Gucci. Photo: (Getty)



Camille Cottin comme Paola Franchi

Elle est la deuxième épouse de Maurizio qui, après le meurtre de son partenaire, a déclaré que Patrizia les avait harcelés pendant les années précédant le crime. Et, le lendemain de la perte de son grand amour, il a reçu un ordre d’expulsion des avocats de Reggiani. Le document indiquait qu’il devrait quitter l’appartement où il a vécu avec Maurizio pendant de nombreuses années.

Camille Cottin sera la deuxième épouse de Maurizio Gucci. Photo: (Getty)



Al Pacino – Aldo Gucci

Il est le fils aîné de Guccio Gucci et l’oncle de Maurizio. Il était responsable de l’expansion internationale de l’entreprise, mais les problèmes ont commencé lorsque son père a divisé son empire à parts égales entre lui et son frère, Rodolfo, ce qui a suscité des réticences entre les deux d’entre eux, qui sont passés au suivant dans l’arbre généalogique. : Maurizio et Paolo.

Al Pacino sera Aldo Gucci. Photo: (Getty)



Le film est basé sur le livre The House of Gucci, écrit par Sara Gay Forden et sortira sous la distribution de Metro Goldwyn Mayer.