House of Dragon: distribution, intrigue, date de sortie prévue, torsion et toutes les informations !!!

House of Dragon est une préquelle de la célèbre émission de HBO Game of Thrones. La série s’inspirera de la publication à succès de George RR Martin, “ Fure and Blood ”. Le calme de la série par Ryan Condal et sera dirigé par Miguel Sapochink. En dehors de cela, les fabricants ont annoncé la toute première saison de la série avec dix épisodes.

Date de sortie de House of Dragon 1:

La curiosité de connaître la date de sortie de l’émission est à son apogée, mais la date potentielle n’est pas disponible. Les attentes montrent peut tomber jusqu’en 2022. Comme actuellement, la pandémie est un obstacle dans de nombreux processus du spectacle. Donc, jusqu’à ce que de nouveaux détails d’informations arrivent. Restez à l’écoute de nous.

Parcelle House of Dragon 1

Comme le script de l’émission est en cours de traitement. Ainsi jusqu’à présent, des détails rares et petits sont disponibles. Cependant, nous comprenons les grandes lignes de ce certain. La série sera probablement à travers les ancêtres des terres du dragon de Daenerys. En plus de cela, la série présentera même chronologiquement le nombre illimité de démarrage. Et la conclusion de l’une des dynasties les plus fortes qui gouvernent sept royaumes.

