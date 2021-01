House of Cards est devenu un succès pour être la première série originale de Netflix et pour montrer les coulisses de la politique américaine. Bien que l’émission se soit terminée en 2018 avec six saisons, elle reste dans la mémoire des fans et Ce mercredi, ils se sont souvenus de lui pour les graves incidents qui ont eu lieu dans le Capitole de Washington et qui se sont terminés par une femme décédée.. Vous regardez les réactions et les mèmes.

Les États-Unis vivent des heures de tension maximale car la ratification des résultats électoraux n’a pu être achevée en raison de l’assaut contre le Congrès par des manifestants soutenant Donald Trump et dénonçant la fraude aux élections de novembre. La situation a conduit à de violents affrontements qui ont déclenché une personne décédée.

La délicate crise institutionnelle a commencé lorsque le président Donald Trump ne connaissait pas la légitimité des élections qui ont déterminé la victoire de Joe Biden. Le déni du premier président dérivé dans les protestations de ses partisans venus au Capitole pour empêcher la ratification du candidat démocrate comme vainqueur. Des affrontements, des populations armées et des destructions ont souillé un après-midi violent dans la capitale américaine.

House of Cards: ils comparent la série aux incidents de Washington

Wao mais cette septième saison de House of Cards est terrifiante – Victoria Peña (@avictoriapena)

6 janvier 2021





Dans les réseaux sociaux, il y a eu toutes sortes de réactions aux nouvelles et parmi elles, la référence à House of Cards. « Même dans House of Cards, vous n’avez pas vu ce qui se passe maintenant », « vous regardez la vraie dernière saison de House of Cards », « Je parie que même les auteurs de House of Cards ne pourraient pas imaginer quelque chose comme ça », était le ton des commentaires sur Twitter.

La dernière saison de la célèbre série est survenue au milieu d’allégations d’abus à la star de la série, Kevin Spacey. L’interprète de Frank Underwood a été licencié et son personnage a été assassiné face au scandale médiatique. La saga s’est terminée brusquement avec le départ de l’acteur et il n’en restait plus que quelques-uns avec le désir d’une septième tranche.