House of Ashes officiellement annoncé dans le cadre de la troisième partie de l’anthologie de Dark Pictures

Il y a quelques jours, nous avons pu traverser la scène finale de Peu d’espoir déjà un premier regard sur la troisième partie du L’anthologie des images sombres jeter qui le nom Maison des cendres portant. Maintenant, Bandai Namco et Supermassive Games ont à nouveau confirmé officiellement le jeu et annoncé en quoi consistait la nouvelle ramification d’horreur.

The Dark Pictures: House of Ashes sortira en 2021

Après le cutter rouillé dans «Man of Medan» et le mystérieux fantôme de «Little Hope», les joueurs de «House of Ashes» se retrouvent dans le désert d’Arabie, plus précisément en un Temple sumérien dans le Irak. Une fois de plus, les joueurs devront faire face à des décisions de grande envergure qui font la différence entre la vie et la mort. La description officielle est la suivante:

«Alors que le conflit touche à sa fin, l’agent de terrain de la CIA Rachel King et une unité militaire d’élite se préparent à prendre d’assaut une usine souterraine d’armes chimiques suspecte dans les montagnes de Zagros. Après avoir atteint les coordonnées, l’unité est prise en embuscade par une patrouille locale. Pendant la bataille, le sol cède à cause d’un tremblement de terre et les deux côtés tombent dans les ruines d’un temple sumérien. Dans l’obscurité sous le désert d’Arabie, quelque chose de mal s’est réveillé. Un nid de créatures anciennes et étranges a maintenant de nouvelles proies qu’elles peuvent abattre sans pitié et brutalement. «

Cela redevient donc assez effrayant et appelle à l’action de plusieurs acteurs qui ensemble contre le mal peut mettre ou comme Combattant solitaire prouver. Ce sera intéressant base mythique ou légende urbaine la nouvelle partie de l’anthologie est basée cette fois.

« The Dark Pictures: House of Ashes » est censé en 2021 pour PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series / S, Xbox One et PC apparaissent. Si les développeurs gardent leur rythme de sortie annuel, cela pourrait être si loin à l’automne de l’année prochaine.

