House of Ashes: Ceci est nouveau dans la dernière partie Dark Pictures – aperçu avec toutes les informations

Maison des cendres devient la troisième partie de la L’anthologie des images sombres et racontez une nouvelle fois une toute nouvelle histoire d’horreur. Nous étions déjà autorisés à jeter un coup d’œil à la dernière ramification et dans notre aperçu, nous pouvons vous dire ce que vous devez savoir sur « House of Ashes » en vous présentant les nouvelles fonctionnalités, l’histoire de fond et bien sûr notre première impression du jeu .

Qu’est-ce que l’anthologie Dark Pictures?

« Dark Pictures Anthology » est une série narrative de huit jeux d’horreur autonomes qui racontent une nouvelle histoire à chaque fois avec une base différente, cependant dans le même univers jouer. Décidez dans chaque ramification jusqu’à cinq joueurs sur le sort de cinq personnages, puisque chaque décision prise détermine la vie et la mort et donc la fin.

Chacun des cinq protagonistes peut survivre jusqu’à la fin, tout comme chaque individu peut mourir. Les fins parfois très différentes vous motivent donc à jouer à un autre jeu. le quatre modes différents, qui sera également utilisé dans « House of Ashes »:

Histoire commune

soirée film

Version cinéma

Curator’s Cut (avec scènes bonus) comme bonus de précommande

De quoi parle House of Ashes?

Dans le discours d’ouverture qui nous a été présenté, le directeur du jeu Will Doyle a présenté plus en détail le nouveau jeu Dark Pictures et est allé plus en détail sur l’histoire du jeu, qui a commencé avec Fin de la guerre en Irak en 2003 pièces. Comme on le sait déjà, il y a une unité militaire américaine dans le Proche Orient à la recherche d’un métro Dépôt d’armesdans lequel l’ennemi irakien peut avoir un Armes de destruction massive magasins.

Après un tremblement de terre dévastateur Les troupes des deux côtés plongent dans les profondeurs et au lieu de se retrouver dans un dépôt d’armes, elles se retrouvent dans un lieu vieux de plusieurs millénaires, oublié depuis longtemps. L’endroit s’avère plus submergé Temple sumérienqui est apparemment hanté par des créatures anciennes et met les soldats dans « House of Ashes » à un test sévère.

© Bandai Namco Entertainment

Parmi eux se trouve un officier de la CIA Rachel King, joué par Ashley Tisday, son mari Eric King (Alex Gravenstein) ainsi que les soldats pseudo, José (Sammy Azero) et Salim Othman. Cette dernière vient étonnamment de l’unité irakienne ennemie, qui est également tombée dans l’abîme. Les cinq protagonistes doivent maintenant décider s’il faut jeter les rivalités et les préjugés par-dessus bord et coopérer en toute confiance les uns avec les autres en équipe, ou se promener seuls dans les anciens couloirs afin de mettre la loyauté et le sens du devoir avant tout.

Sur quelle véritable histoire est basée House of Ashes?

L’histoire racontée dans « The Dark Pictures: House of Ashes » s’inspire de la plus ancienne inspiration de l’anthologie à ce jour. Parce que la tradition utilisée est suffisante ins ancienne Mésopotamie retour au royaume Akkad. Le roi Naram-Sin alors au pouvoir est censé 2250 avant JC a apporté la colère des dieux sur eux-mêmes et sur leur peuple – et avec elle aussi ancienne malédiction babylonienne.

© Bandai Namco Entertainment

Que s’est-il passé? On dit que Naram-Sins a provoqué la chute de son royaume en construisant le sanctuaire le plus important de la Enlil de Dieu avait pillé: le Ekur de Nippur, qui semble être le temple parsemé de cunéiformes dans « House of Ashes ». Les soldats tombés au combat semblent devoir au roi puni le danger mortel dans le mystérieux sanctuaire sous le désert d’Arabie.

Dernier point mais non le moindre, comme avec Homme de Medan ou alors Peu d’espoir aussi quelques sources cinématographiques d’inspiration et des modèles de livres. Dans le cas de « House of Ashes », des films comme « Extraterrestres « , « Prédateur« et « La descente « générateur d’idées décisif aussi HP Lovecrafts l’histoire « Montagnes de la folie », qui est liée à la mythologie de Cthulhu. À propos, vous pouvez lire ici sur quoi sont basées les deux autres ramifications de Dark Pictures:

Les nouvelles fonctionnalités de The Dark Pictures: House of Ashes

Avec « The Dark Pictures: House of Ashes » est censé Les nouveaux arrivants une opportunité optimale de rejoindre la série. Car encore une fois, les développeurs de Supermassive Games ont repris les critiques des joueurs et ont apporté quelques améliorations qui devraient rendre l’expérience d’horreur encore meilleure. Ceux-ci comprennent les ajustements suivants:

Caméra à 360 degrés pour plus d’immersion

pour plus d’immersion Nouveau bouton de lampe de poche pour explorer les catacombes

pour explorer les catacombes Différents niveaux de difficulté pour les événements rapides: Lumière Ordinaire Brutalement difficile

Amélioration de la qualité graphique

Animations artisanales et capture de mouvement complexe pour les créatures les plus complexes à ce jour

et pour les créatures les plus complexes à ce jour Focus sur l’exploration: Des zones très étroites alternent avec des zones plus spacieuses

Notre première impression de HoA

Dans la révélation du gameplay, nous avons pu avoir une première brève impression de « House of Ashes » et devons admettre que nous avons été captivés dès la première seconde. Dans la démo, le Version cinéma et avec lui le Point de vue du soldat Nick montré, qui après être tombé dans les grottes souterraines s’est rapidement rendu compte qu’il n’y avait pas de dépôt d’armes ennemi à trouver ici. Au lieu de cela, il rencontre quelque chose dans les couloirs horribles qui est clairement de nature non humaine.

Dès lors, la tension s’est montée en nous assez rapidement, surtout quand il s’agissait de la première décision concernant la vie ou la mort. L’histoire de fond basée sur une vieille légende mésopotamienne n’a pas encore été discutée ici, mais pourrait vraiment bien s’intégrer dans le gameplay de « The Dark Pictures Anthology ». Nous n’avons pas non plus pu inspecter les créatures mystérieuses jusqu’à présent, même si de temps en temps elles se cachaient dans l’ombre et clignotaient en arrière-plan.

© Bandai Namco Entertainment

De toute façon, nous sommes particulièrement ravis d’explorer le monde du jeu. Se perdre avec la lampe de poche dans l’obscurité des anciens couloirs labyrinthiques et se sentir constamment suivi rendra certainement l’horreur clairement perceptible. Nous espérons juste que nos doigts tremblants lors des événements rapides ne feront pas d’erreurs fatales qui coûtent la vie à nos personnages – ou que notre connaissance de la nature humaine échoue: après tout, « The Dark Pictures Anthology » nous surprend généralement avec beaucoup plus que juste des choses sanglantes, l’horreur surnaturelle.

Quand House of Ashes apparaît-il? La sortie de « House of Ashes Ende » est pour Fin 2021 prévu. Le titre apparaîtra pour PC, PS4, PS5, Xbox Series X / S et Xbox One.