House Monster Trailer piège une jeune actrice en auto-quarantaine avec une créature de l’enfer

Alors que le monde sort lentement du confinement, Monstre de la maison est le dernier thriller d’horreur à s’inspirer des événements réels de la pandémie en cours. Le scénariste / réalisateur David Axe profite de l’isolement et de la peur continus que beaucoup de gens ont ressentis au cours de l’année écoulée et jette une tournure sinistre. Aujourd’hui, nous avons la première bande-annonce pour Monstre de la maison avec une affiche qui avertit, « C’est vivant à l’intérieur. »

L’histoire est centrée sur une actrice en difficulté alors qu’elle se met en quarantaine seule à la suite d’une pandémie mondiale. Mais après une série d’événements bizarres autour de sa maison, sa paranoïa grandit et elle commence de plus en plus à s’attendre à ce qu’elle ne soit pas seule. Au fil des jours, le monstre de sa maison devient de plus en plus audacieux et toujours présent, jusqu’à ce que la femme soit obligée d’affronter son véritable démon.

Monstre de la maison est le dernier long métrage du jeune scénariste indépendant David Axe. L’ancien journaliste militaire devenu auteur de romans graphiques, a produit son premier long métrage en 2017 Fille thêta. Un thriller de vengeance de style grindhouse sur une jeune femme qui doit traquer les assassins de son ami, dénouant un complot au sujet d’une nouvelle drogue appelée Theta dans le processus. Axe a poursuivi en 2019 avec un autre long métrage, Lection, un film sur une élection locale dans une société post-apocalyptique. Servir de commentaire social sur l’état du gouvernement avec des thèmes libertaires lâches.

Axe semble prêt à se tourner à nouveau vers le commentaire social avec son dernier film qui sera plus dans la veine de son deuxième long métrage. Monstre de la maison semble-t-il, établira des parallèles avec la conversation en cours sur la santé mentale. Le slogan « C’est dans votre maison. C’est dans votre tête » suggère qu’il pourrait y avoir plus dans l’histoire que ce qui est à la surface. Semblable aux récents succès d’horreur comme Le Babadook et Héréditaire, le film taquine l’idée que la quarantaine brouille les frontières de la réalité pour le protagoniste pris au piège et qu’elle devra peut-être affronter les démons dans sa tête pour vaincre celui de sa maison.

Il n’est pas clair à ce stade si le monstre titulaire existera ou s’il s’agira simplement d’une manifestation de la solitude que ressent le protagoniste. Devenant encore plus intense au fur et à mesure que les jours passent et elle commence à perdre la notion du temps, s’enfonçant plus profondément dans sa dépression. La maison du monstre semble utiliser l’isolement et le nihilisme de la même manière que les classiques de l’horreur populaires tels que La chose ont dans le passé, pour offrir une expérience vraiment effrayante.

Le thriller claustrophobe adoptera également la dernière incarnation de l’horreur des images trouvées rendue célèbre par le Activité paranormale séries. Utiliser des tropes modernes tels que la vidéosurveillance et les prises de vue par webcam pour créer un pseudo-réalisme au récit dans le but d’immerger davantage le public. Le public devrait désormais être très familier avec le chat vidéo obligatoire avec des amis et des parents ayant été plongés dans une situation similaire au cours de la dernière année. Activité paranormale un peu comme Le projet Blair Witch avant qu’il ne touche vraiment une corde sensible, horrifiant les fans du pays. Qu’il s’agisse Monstre de la maison peut avoir le même impact ou sera simplement une autre tentative décevante de suivre la formule comme Sans ami, ça reste à voir.

Monstre de la maison mettra en vedette Mike Amason, Aaron Blomberg, Jennifer Hill et Josh Kern et devrait sortir en numérique et en DVD en Amérique du Nord le 7 septembre 2021 de Wild Eye Releasing.