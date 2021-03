Hourman aurait un film en développement par DC

Il a été révélé que Warner Bros. Oui Films DC Ils développent un nouveau film pour le super-héros, Hourman.

Au cours des dernières années, il y a eu plus d’une douzaine de bandes de DCEn plus de quelques autres projets en cours de développement, seuls quelques-uns ont reçu une date de sortie officielle.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Warner Bros. confirme les projets Batgirl et Zatanna

Pendant que la bande, « La brigade suicide » est prévue pour la première dans 2021, l’année prochaine arrivera des bandes comme ‘Le Batman’, ‘Le Flash’ Oui ‘Aquaman 2’, alors que en 2023 c’est trouvé ‘Shazam: la fureur des dieux’. Maintenant, le studio travaille également sur des plans pour un film sur le super-héros Hourman des bandes dessinées de DC.

Selon un rapport de Date limite, le héros de DC, Hourman, aura son propre film, qui sera écrit par Gavin James Oui Neil Widener, qui a déjà travaillé dans «San Andreas 2» Oui «Maintenant tu me vois 3».

Hourman est apparu pour la première fois dans les bandes dessinées en 1940 de la main de Ken Fitch Oui Bernard Baily. Le personnage original est connu sous le nom de Rex Tyler, un chimiste qui crée une synthèse qui lui permet d’avoir des super pouvoirs pendant quelques heures.







Vous pourriez aussi être intéressé par: DC Comics annonce les séries Batman ’89 et Superman ’78

Le fils de Rex, Rick Tyler prend l’héritage de son père et devient plus tard la version la plus connue de Hourman. En outre, il existe une autre version de l’univers Hourman, un androïde créé à l’image de Rex ce qu’on appelait Matthieu Tyler.

ce n’est pas la première fois DC développe un projet sur Hourman. DC Oui Le CW précédemment travaillé sans succès sur une émission de super-héros dans le Arrowverse.