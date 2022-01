Tout semble s’aligner Godzilla. La série télévisée de Manzana Télé+ pour le MonsterVerse, produit par Télévision légendaire a enfin une date provisoire pour commencer l’enregistrement, ainsi qu’un titre officiel. La série a pour tentative de s’appeler »Sablier »faisant référence au logo de l’organisation Monarch qui est apparu dans les films MonsterVerse comme Godzilla, Kong : Skull Island, Godzilla : Roi des monstres et Godzilla vs. Kong. Il a également été signalé que le casting avait commencé pour la série, la production devant commencer en mai. Si c’est le cas, l’enregistrement commencerait en novembre dans des endroits comme Tokyo, Hawaï et Vancouver.

Situé dans un monde où Godzilla a détruit une partie de San Francisco après une bataille avec un autre titan, l’histoire se concentrera sur une famille essayant de trouver des réponses lorsque ces bêtes géantes se réveillent, ce qui les mènera dans les entrailles de la mystérieuse organisation Monarch, qui a eu un grand poids dans toutes les bandes du MonsterVerse.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Anthony Daniels jouera à nouveau C-3PO dans un nouveau projet Star Wars.

Co-créé et produit par Chris Noir Oui Fraction mate, il y a encore très peu de détails sur »Hourglass ». Cependant, la série Legendary produira également Joby Harold et Tory Tunnell de Safehouse Pictures, et Hiro Matsuoka et Takemasa Arito du studio Godzilla original Toho Co. Ltd. Black servira également de showrunner pour la série.

Les films MonsterVerse s’appuient sur la tradition et l’héritage de l’une des franchises les plus prolifiques du cinéma. Apparu pour la première fois en 1954, Godzilla a captivé le public, car le studio japonais original Toho a réalisé 31 films ultérieurs, introduisant de nouveaux personnages dans l’univers de Godzilla, avec des classiques de la ville comme Rodan, King Ghidorah, Gigan et Mechagodzilla. Cependant, les titans qui apparaîtront dans la prochaine série »Hourglass » n’ont pas encore été révélés.