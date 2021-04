Hotline: découvrez comment fonctionne l’alternative Facebook au Clubhouse

Hotline: une fusion entre Clubhouse et Instagram Live qui atteindra bientôt toutes les régions du monde.

Clubhouse est un réseau social de chat vocal qui donne beaucoup de choses à dire depuis son arrivée sur le marché en 2020. Lorsqu’une plateforme est si populaire, il est assez courant que certaines entreprises veuillent reproduire son succès. Pour cette même raison, Hotline est née et aujourd’hui nous allons vous expliquer comment fonctionne cette alternative Facebook au Clubhouse.

Telegram bat définitivement Clubhouse avec cette nouvelle fonction pour leurs conversations vocales

Bien qu’à l’heure actuelle, Clubhouse soit un réseau social exclusif pour les téléphones mobiles avec iOS, il a été bien accueilli dans toutes les régions du monde. Grâce à son innovation et à ses fonctionnalités intéressantes, Zuckerberg et l’entreprise ont commencé à se développer une plateforme similaire mais avec ses propres fonctionnalités fait la différence.

Qu’est-ce que Hotline et comment ça marche?

Hotline est une application Web qui pourrait être décrite comme une combinaison d’Instagram Live et de Clubhouse car il permet aux créateurs de parler à un public qui peut ensuite poser des questions via du texte ou de l’audio. Toute cette plate-forme a été développée par le groupe de R&D interne de Facebook, NPE TEAM, et n’en est qu’à sa première version bêta publique.

Le développement de cette application est dirigé par Eric Hazzard, un homme qui a rejoint l’équipe Facebook pour créer une application de questions et réponses qui a rassemblé plus de 2,5 millions d’utilisateurs actifs quotidiens en neuf semaines. Avec Hotline, vous allez maintenant redévelopper une plateforme de questions et réponses, mais très différente de ce que vous faisiez auparavant.

Nick Huber, l’investisseur immobilier populaire, a été le premier à tester publiquement Hotline avec une diffusion en direct. Huber représente le type de créateur avec lequel Facebook veut travailler pour Hotline. Parce que? Parce que la puissante entreprise de Mark Zuckerberg voit Nick comme quelqu’un qui aide les gens à développer leurs compétences professionnelles ou leurs finances. Dans le cas de Huber, il parle d’investir dans l’immobilier industriel comme deuxième source de revenus.

Différences avec Clubhouse

Hotline et Clubhouse ont plusieurs différences bien marquées, l’une d’entre elles est que l’application Facebook vous oblige connectez-vous avec Twitter puis vérifiez votre identité par SMS.

Quant à la section des auditeurs, cette Il est divisé entre les utilisateurs qui regardent l’événement (représentés par les icônes de leurs profils) et ceux qui posent des questions. En haut se trouvent les listes de questions que les utilisateurs ont posées, afin que les autres puissent voter pour ou contre. D’autre part, le créateur a la possibilité de se référer à cette section pour voir à quelles questions il a répondu et d’amener n’importe quel auditeur sur la scène à des fins de conversation.

Actuellement, les utilisateurs peuvent rédiger leurs réponses puis rejoindre l’hôte (sur scène), quand c’est leur tour. Les invités sont représentés par leur icône de profil et ils ne peuvent communiquer par audio que lorsqu’ils sont sur scène. Cependant, il existe une option pour les auditeurs d’activer la vidéo, mais elle n’est pas fonctionnelle pour le moment. Au fur et à mesure que des questions sont posées, vous pourrez répondre avec des émojis qui incluent des applaudissements, du feu, du cœur, du rire, de la surprise et des pouces vers le haut.

Une autre grande différence est que les émissions ne sont pas éphémères et peuvent être enregistrées. Lorsqu’un événement est terminé, l’hôte reçoit deux enregistrements de la session (un en mp3 et un en mp4). Comme vous devez l’imaginer, ces fichiers peuvent ensuite être partagés sur d’autres réseaux sociaux tels que YouTube, Facebook et même édités pour être partagés sur TikTok.

Ils détectent une copie exacte de Clubhouse qui est en fait un cheval de Troie

Bien sûr, vous devez être clair que La hotline est actuellement en phase de test et que vous pouvez rejoindre une session gratuitement sans limite de taille d’audience. Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez vous inscrire à la liste d’attente sur le site officiel. Cependant, tout indique que Hotline va bientôt s’étendre au niveau mondial.

Si vous souhaitez essayer une expérience similaire en ce moment, nous vous invitons à voir ces alternatives à Clubhouse pour Android. N’avez-vous pas aimé l’un d’entre eux? Alors découvrez quand Clubhouse arrive sur Android et soyez patient jusque-là.

Rubriques connexes: Facebook, réseaux sociaux

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier à découvrir toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂