Hotel Transylvania: Transformania obtient une nouvelle vidéo teaser, bande-annonce à venir lundi

Un nouveau teaser a été publié pour la suite animée Hôtel Transylvanie: Transformania avant la première de la bande-annonce complète lundi. Servant de quatrième et dernier volet de la Hôtel Transylvanie série de films, la suite devrait sortir aux États-Unis cet été. Bien que nous ayons déjà reçu une affiche teaser, la bande-annonce n’a pas encore été révélée, mais une nouvelle vidéo teaser attendra l’arrivée de la bande-annonce officielle lundi. Vous pouvez regarder le teaser ci-dessous.

Réglez votre appel de réveil pour lundi! ⏰ L’hôtel est sur le point de voir des changements monstrueux. ???? Ne manquez pas la nouvelle bande-annonce pour #Hôtel Transylvanie: Transformania! pic.twitter.com/BAsn1WaXN8 – Hôtel Transylvanie (@HotelT) 14 mai 2021

« Réglez votre réveil pour lundi! L’hôtel est sur le point de voir des changements monstrueux », a tweeté le fonctionnaire Hôtel Transylvanie Compte Twitter dit. « Ne manquez pas la nouvelle bande-annonce de Hôtel Transylvanie: Transformania!«

Il a également été confirmé que Transformania servira de dernier versement de la franchise. Une différence majeure que le nouveau film aura est qu’Adam Sandler ne fournit plus la voix de Dracula, le fondateur de l’Hôtel Transylvanie et patriarche de la famille. Brian Hull exprimera à la place le rôle après avoir joué Dracula dans le court métrage Animaux de monstre. Ce court métrage a été publié gratuitement en ligne pour aider à promouvoir la suite à venir, à la suite de Tinkles the dog essayant de se faire un nouvel ami.

Salut tout le monde! Sony vient de sortir un court métrage d’Hotel Transylvania, Monster Pets, et vous entendrez peut-être quelqu’un de très familier comme Drac… Anywho, appréciez le court métrage! Super amusant et nous nous sommes bien amusés en exprimant Dracula !!! https://t.co/iqW54FC4wF – Brian Hull (@BrianHullsVoice) 9 avril 2021

En tweetant le court métrage le mois dernier, Hull a écrit: « Hé tous! Sony vient de laisser tomber un Hôtel Transylvanie Bref, Monster Pets, et vous entendrez peut-être quelqu’un de très familier comme Drac … Anywho, appréciez le court! Super amusant et nous nous sommes bien amusés en exprimant Dracula !!! «

À partir de maintenant, tous les autres principaux membres de la distribution devraient revenir pour la suite pour exprimer leurs personnages des épisodes précédents, y compris Selena Gomez dans le rôle de Mavis, Andy Samberg dans le rôle de Johnny, Kathryn Hahn dans le rôle d’Ericka Van Helsing, Steve Buscemi dans le rôle de Wayne le loup-garou. , David Spade comme Griffin l’homme invisible, Keegan-Michael Key comme Murray la momie, Asher Blinkoff comme Dennis Dracula-Loughran, Jim Gaffigan comme professeur Abraham Van Helsing et Molly Shannon comme Wanda.

Jennifer Kluska et Derek Drymon codirigeant Hôtel Transylvanie 4. Genndy Tartakovsky, qui a écrit les trois premiers épisodes, est revenu pour écrire le scénario du film final. Tartakovsky a également servi de réalisateur pour les films précédents. À l’origine, il n’allait pas non plus écrire le quatrième film, mais s’est porté volontaire pour écrire son propre scénario pour la suite après qu’un autre script ne correspondait pas au ton de la série. Initialement envisagée comme un film de Noël, la suite a été développée entièrement à distance pendant la pandémie.

« Ça a commencé, était-ce [2019]? Ils avaient un autre groupe d’écrivains et cela n’a pas frappé le ton », a déclaré Tartakovsky à Collider l’année dernière.« Et j’ai pensé que je pouvais donner le ton. Et l’écriture va plus vite pour moi que le dessin évidemment. Ils ont demandé et j’ai décidé de le faire à ce moment-là. C’était de la fin de l’année dernière aux premiers mois de la pandémie. «

La sortie de Hotel Transylvania: Transformania est prévue pour le 23 juillet 2021. Assurez-vous également de faire attention à la nouvelle bande-annonce officielle qui sortira lundi. La vidéo teaser du Hôtel Transylvanie 4 La bande-annonce nous vient du compte Twitter officiel Hotel Transylvania.

Sujets: Hotel Transylvania 4