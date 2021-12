Hotel Transylvania: la bande-annonce de Transformania prive la famille de leurs cadeaux monstrueux

Sony a publié une autre bande-annonce officielle pour le quatrième et dernier volet du Hôtel Transylvanie la franchise, Hôtel Transylvanie : Transformania. Nos monstres ont perdu leurs traits de monstres chéris. Ah l’horreur ! Regardez-les chercher un remède pour les restaurer à partir des simples humains qu’ils sont devenus.

Les fabricants se sont tournés vers Twitter pour partager, disant. « Le 14 janvier, la soirée cinéma en famille devient une soirée SPOOKY en famille ! Regardez la bande-annonce finale de #HotelTransylvania : Transformania, diffusée en exclusivité sur @PrimeVideo. »

Alors que les fans de la franchise sont attristés de la voir se terminer, ils sont impatients de se joindre à une autre aventure transylvanienne. Carol dit: « SUPER excité pour ça mais aussi un peu triste que ça se termine… »

Edward montre son excitation : « Moi après avoir regardé la bande-annonce #HotelTransylvania »

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Le 4e volet de la franchise, Hôtel Transylvanie : Transformania plonge dans la relation entre Dracula et son gendre humain loufoque Johnny (Andy Samberg). Alors que Dracula envisage de prendre sa retraite et d’offrir son bien-aimé Hotel Transylvania à sa fille Mavis (Selena Gomez), il change d’avis à la dernière minute, craignant que Johnny ne ruine ce qu’il a construit. Déçu que Dracula n’embrasse toujours pas Johnny en tant que membre de sa famille, Johnny demande de l’aide à Van Helsing (du troisième film) et se transforme avec succès en monstre. Cependant, après s’être transformé, Johnny transforme Dracula et sa bande de monstres acolytes – Blobby, Frankenstein, Mummy, Wayne et l’homme invisible – en humains. Dracula et Johnny partent ensemble à la recherche d’un cristal secret qui les aidera à revenir en arrière en conséquence, tout en apprenant à se compter et à s’apprécier en cours de route. Écrit et réalisé par Genndy Tartakovsky, ce film rassemble tous les bien-aimés Hôtel Transylvanie personnages ensemble pour un voyage amusant et sincère avec un message positif pour toute la famille. »





Pour Hôtel Transylvanie : Transformania, Brian Hull remplacera Adam Sandler pour exprimer Dracula avec des acteurs de retour, dont Selena Gomez dans le rôle de Mavis, la fille de Dracula âgée de 126 ans, et Andy Samberg dans le rôle de son mari humain, Johnny. Kathryn Hahn comme Ericka Van Helsing, Jim Gaffigan comme Abraham Van Helsing, Steve Buscemi comme Wayne le loup-garou, David Spade comme Griffin l’homme invisible, Fran Drescher comme Eunice, Molly Shannon comme Wanda le loup-garou, Keegan- Michael Key dans le rôle de Murray la momie et Asher Blinkoff dans celui de Mavis et Dennis, le fils de Johnny.

Hôtel Transylvanie : Transformania sera disponible exclusivement sur Amazon Prime à partir du 14 janvier.





