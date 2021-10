Hotel Transylvania 4 passera directement au streaming sur Amazon Prime au début de 2022

La quatrième tranche de la Hôtel Transylvanie la franchise a fait sensation ces derniers jours. Après avoir sauté des salles et avoir été acheté par Amazon Prime Video dans le cadre d’un accord de 100 millions de dollars pour aller directement sur la plate-forme de streaming, il était supposé que le film tiendrait toujours sa date de sortie le 1er octobre, apportera un succès certain au cours de la saison d’Halloween. Cependant, au fur et à mesure que la date allait et venait, de nombreux fans n’ont pas tardé à exprimer leur frustration envers Amazon parce que le film n’arrivait pas comme prévu. Cela a conduit Amazon Help à tweeter une réponse qui s’excusait pour le film n’étant pas sorti comme prévu et à rester à l’écoute. Après le tollé d’hier, ou peut-être comme cela a toujours été le plan, Amazon a maintenant mis à jour la date de sortie officielle à janvier 2022. Amazon Prime a proposé un communiqué de presse officiel.

ANNONCE SPÉCIALE : Marquez vos agendas, #Hôtel Transylvanie: Transformania sortira dans le monde entier sur @PrimeVideo 14 janvier. pic.twitter.com/jIBEKcIYSR – Sony Pictures Animation (@SonyAnimation) 6 octobre 2021

« Prime Video a concédé sous licence les droits de diffusion en continu dans le monde entier (hors Chine) pour Hotel Transylvania : Transformania de Sony Pictures Animation. Le quatrième volet de la franchise de films familiaux de 1,3 milliard de dollars sera présenté en première mondiale dans plus de 240 pays et territoires le 14 janvier 2022 sur Prime Video.

« Drac et la meute sont de retour, comme vous ne les avez jamais vus auparavant dans Hotel Transylvania: Transformania. Retrouvez vos monstres préférés pour une toute nouvelle aventure qui présente à Drac (Brian Hull) sa tâche la plus terrifiante à ce jour.Drac et son monstre les copains sont tous transformés en humains, et Johnny (Andy Samberg) devient un monstre ! trouver un remède avant qu’il ne soit trop tard et avant qu’ils ne se rendent fous. Avec l’aide de Mavis (Selena Gomez) et de l’hilarant Drac Pack humain, la chaleur est allumée pour trouver un moyen de se remettre avant que leurs transformations ne deviennent permanentes. Le film présente également les voix de Kathryn Hahn (Ericka), Steve Buscemi (Wayne), Molly Shannon (Wanda), David Spade (Griffin l’homme invisible), Keegan-Michael Key (Murray), Fran Drescher (Eunice), Brad Abrell ( Frank) et Asher Blinkoff (Wesley le louveteau). »

« Le succès de la franchise Hotel Transylvania au fil des ans parle de lui-même », a déclaré Jennifer Salke, directrice d’Amazon Studios. « Le public du monde entier est tombé amoureux des films créés par le brillant Genndy Tartakovsky, et le dernier opus est la fin parfaite d’un voyage incroyable. Nous ne pourrions être plus excités de travailler avec Sony, Genndy, Jennifer Kluska, Derek Drymon , Selena Gomez et la talentueuse équipe de production pour proposer ce film drôle et réconfortant à nos clients au début de l’année prochaine. »

« La franchise Hotel Transylvania a été exceptionnelle pour Sony Pictures Animation, s’étendant sur près d’une décennie et présentant au monde la vision singulière de Genndy Tartakovsky, et nous sommes si fiers de ce que nos extraordinaires réalisateurs Jennifer Kluska et Derek Drymon ont apporté à cette propriété spéciale, » a déclaré Kristine Belson, présidente de Sony Pictures Animation. « Ces films ont ravi le public et ouvert la voie à tant d’artistes travaillant dans l’animation CG, et maintenant la saga familiale de Dracula et de sa fille Mavis, de son gendre Johnny et de Monster BFFs touche à sa fin. Nous sommes ravis travailler avec Amazon pour apporter ce film aux familles du monde entier. »

Pour le dernier chapitre de la série de films Hotel Transylvania, le créateur de la franchise Genndy Tartakovsky revient en tant que scénariste et producteur exécutif. Selena Gomez servira également de productrice exécutive, tout en reprenant son rôle de la fille de Drac, Mavis, aux côtés d’Andy Samberg, revenant dans le rôle de Johnny. Réalisé par Derek Drymon et Jennifer Kluska, le film est produit par Alice Dewey Goldstone et produit par Tartakovsky, Michelle Murdocca et Gomez. L’histoire est de Genndy Tartakovsky avec un scénario d’Amos Vernon & Nunzio Randazzo et Genndy Tartakovsky.

Le dernier film de la Hôtel Transylvanie série, intitulée Hôtel Transylvanie : Transformania, a eu une période assez difficile grâce à la pandémie de Covid qui a freiné sa sortie en salles, ce qui a ensuite conduit Sony à le vendre à Amazon pour un début en streaming uniquement, et maintenant il semble que la suite effrayante ne va même pas pour avoir la chance de tomber à temps pour Halloween.

De nombreux fans étaient mécontents que le film ne soit pas disponible pour regarder le 1er octobre sur Amazon Prime Video, et il semble que encore moins soient ravis qu’il y ait maintenant trois mois d’attente pour voir Drac et le gang lors de leur dernière sortie. Bien sûr, les médias sociaux sont l’endroit où les gens expriment tous leurs griefs, et ils l’ont fait.

Bien qu’il y ait ceux qui pensent que le changement de réalisateur et la perte de l’avance du film dans Adam Sandler, signifient que le film est peut-être mieux adapté à l’équivalent moderne d’une sortie directe en vidéo, il faut se rappeler que dans l’ensemble, le Hôtel Transylvanie franchise a remporté plus de 3 milliards de dollars au box-office au cours de ses trois versements précédents. Malgré la perte de Sandler, qui a été remplacé par Brian Hull en tant que voix de Dracula, et Brad Abrell étant amené à exprimer Frankenstein après le départ de Kevin James, de nombreux autres membres de la distribution sont de retour, notamment Selena Gomez, Andy Samberg, David Spade , Steve Buscemi, Kathryn Hahn, Jim Gaffigan et Molly Shannon.

Hôtel Transylvanie : Transformation arrive maintenant sur Amazon Prime Video le 14 janvier 2022.

La plus grande franchise animée de Sony est repoussée à janvier? C’est honnêtement choquant à quel point l’hôtel Transylvanie manque de respect. – Emma Pete (@EmmaPeteNinja) 6 octobre 2021

Alors Hotel Transylvania 4 sort le 14/01/2022

Ils viennent de l’annoncer. Je suis tellement confus de ce que font Sony et Amazon en ce moment https://t.co/rwpZqTQgFA – Jim Gisriel (@JimmFORCE) 6 octobre 2021

Merde, nous ne pouvons qu’espérer à ce stade. On dirait qu’ils n’ont aucune foi en leur devision animée pour le moment, c’est flippant. Venom est un succès retentissant dans les salles et ils pourraient le sortir à la fin du mois ou en août où il y avait moins de concurrence. — Vaughn1111 ???????? (@VaughnSmarsh) 6 octobre 2021

Ce n’est peut-être pas la pire chose au monde que Hotel Transylvania: Transformania passe directement au streaming alors qu’il s’agit de la première entrée non réalisée par Tartakovsky ou exprimée par Sandler. https://t.co/8tHUF0vvC7 – Zach Nix (@zachnix18) 6 octobre 2021

non en janvier non pourquoi ?????????????? c’est long à attendre… J’ai attendu qu’il sorte ce mois-ci en octobre sur Prime Video et plutôt sorti en janvier mais je n’en suis pas là !!!!! – Alessia Simi (@AlessiaSimi) 6 octobre 2021

Ils n’enverront pas Spider-Man: Into The Spider-Verse 2 en streaming qui reste dans les cinémas seulement avec K-Pop: Demon Hunters et je me sens si mal pour tous les animateurs et voix de Sony Pictures Animation qui ont eu leur films envoyés aux services de streaming, il doit s’arrêter ! – Josh ❤️ Venom & Carnage #BlackLivesMatter (@supermangeek101) 6 octobre 2021

Sujets: Hôtel Transylvanie 4, Hôtel Transylvanie