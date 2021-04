Hotel Transylvania 4 obtient un nouveau titre et une date de sortie estivale plus tôt que prévue

Bien que nous n’en ayons pas entendu parler Hôtel Transylvanie 4 depuis des mois, la suite de l’animation nous a surpris ce matin avec une annonce officielle du titre ainsi qu’une date de sortie plus tôt que prévu. Initialement, Sony Pictures avait défini la suite animée pour une sortie en décembre, cette date étant ensuite reportée au 6 août 2021. Maintenant, en plus de révéler officiellement que la suite sera appelée Hôtel Transylvanie: Transformania, Sony a annoncé que le film sortira désormais en salles le 23 juillet.

Le Drac Pack est de retour! 🦇 Ne manquez pas le dernier chapitre #Hôtel Transylvanie: Transformania uniquement en salles le 23 juillet. pic.twitter.com/RzLGKeQgs5 – Sony Pictures (@SonyPictures) 9 avril 2021

Il a également été révélé par Sony que Transformania sera la finale Hôtel Transylvanie film. Le créateur et réalisateur de la série Genndy Tartakovsky reviendra également, mais il ne dirigera pas cette fois. Jennifer Kluska et Derek Drymon dirigeront la suite à l’aide d’un scénario écrit par Tartakovsky. Alice Dewey Goldstone produit avec la production exécutive de Tartakovsky aux côtés de Selena Gomez et Michelle Murdocca. La suite a été développée à distance pendant la pandémie.

Gomez est également de retour en tant que voix de Mavis, un vampire de 126 ans et la fille de Dracula. Andy Samberg et Adam Sandler reviendront également en tant que mari et père, respectivement. Les détails sur la suite n’ont pas encore été rendus disponibles et la bande-annonce officielle n’a pas encore été publiée. Dans une interview avec Collider l’année dernière, Tartakovsky a expliqué le ton du scénario qu’il a choisi d’écrire lui-même lorsqu’un autre scénariste a raté la cible.

« Ça a commencé, était-ce l’année dernière? Ils avaient un autre groupe d’écrivains et ça n’a pas frappé le ton », a expliqué le cinéaste. «Et j’ai pensé que je pouvais donner le ton. Et l’écriture va plus vite pour moi que le dessin évidemment. Ils ont demandé et puis j’ai décidé de le faire à ce moment-là. C’était de la fin de l’année dernière aux premiers mois de la pandémie.

Ajoutant que le film a d’abord été conçu comme un film de Noël, Tartakovsky laisse entendre que l’histoire est allée dans des directions sauvages à partir de là. « Ça a commencé comme ça, mais ça a muté à partir de ça. Suis-je autorisé à en parler? Je ferais mieux de ne pas le faire. J’essaie de me souvenir si ce qu’ils ont publié comme ligne de connexion, mais je ferais mieux de ne pas », dit-il.

Collectivement, le Hôtel Transylvanie les films ont rapporté plus de 1,3 milliard de dollars de ventes de billets dans le monde contre des coûts de production d’environ 245 millions de dollars. Bien que les critiques des différents versements aient été mitigées, les films ont été de gros frappeurs au box-office. De plus, la série de films a engendré l’adaptation de la série télévisée actuellement diffusée sur Disney Channel. Bryn McAuley fournit la voix de Mavis Dracula dans la série télévisée.

Hôtel Transylvanie: Transformania est actuellement prévue pour sortir en salles le 23 juillet 2021. Ce week-end verra la suite animée en compétition avec le nouveau film d’horreur de M. Night Shyamalan Vieille, bien que Space Jam: un nouvel héritage sera présenté en première la semaine précédente le 16 juillet avec le film Disney Croisière dans la jungle la semaine suivante, le 30 juillet. Parmi les autres sorties de Sony pour cet été, citons Vivo, Peter Rabbit 2, et un Cendrillon musical. La société publiera également la suite attendue Venom: Que le carnage soit le 24 septembre.

Cette nouvelle nous parvient grâce à Sony Pictures sur Twitter.

