Hot Wheels Unleashed vous emmène à l’école avec les pistes du campus universitaire dans la dernière bande-annonce

Step2 Hot Wheels console pour voiture et piste

Des heures de plaisir pour petits et grands avec Step2 Avec la console Step2 Hot Wheels Car & Track, vous pouvez non seulement courir sur des pistes excitantes, mais vous pouvez aussi faire un vrai rallye sur les pistes escarpées. Rassemblez toutes vos voitures de course et déterminez une fois pour toutes quelle voiture est la plus rapide. Avec vos amis, vous passerez des heures à vous amuser sur le circuit aux couleurs vives.