Hot Wheels Unleashed Races sur PS5, PS4 le 30 septembre

Eh bien, il a fui il y a des semaines, mais maintenant c’est officiel: Hot Wheels Unleashed se précipite sur PlayStation 5 et PlayStation 4 le 30 septembre. Développé par le toujours industrieux Milestone, le jeu vous verra «dériver, booster, sauter et s’écraser sur les pistes orange emblématiques de Hot Wheels dans divers modes de jeu solo». Il y aura également des modes multijoueurs, en ligne et hors ligne, avec prise en charge de l’écran partagé.

Le communiqué de presse explique: «Hot Wheels Unleashed offre aux joueurs la possibilité de conduire les voitures comme s’ils jouaient avec les jouets moulés sous pression. Le gameplay comprend des courses remplies d’adrénaline, un choix étendu de véhicules Hot Wheels avec différents attributs et niveaux de rareté que les joueurs peuvent personnaliser avec différents skins, et des pistes à couper le souffle dans des lieux de la vie quotidienne avec des morceaux de piste spéciaux et des objets interactifs. «

Il y aura un éditeur de pistes complet et vous pourrez partager vos meilleurs circuits avec la communauté du jeu en ligne. Les précommandes sont ouvertes maintenant, mais vous pouvez consulter une bande-annonce d’annonce intégrée ci-dessus.