Hot Wheels Unleashed passe à l’action au skatepark dans la dernière bande-annonce

Hot Wheels City Station de Lavage Ultime, coffret de jeu avec pistes pour changer la couleur des voitures Color Shifters, Jouet pour enfant, FTB67

L'ensemble de jeu Station de Lavage Ultime Alligator de Hot Wheels offre des heures de divertissement et de narration d'histoires avec ses jeux d'eau et ses possibilités de changement de couleur L'ensemble comprend un ascenseur à manivelle, une piste folle, un château d'eau, un réservoir à remous, et une voiture Color Shifters L'ascenseur hisse les voitures jusqu'au sommet, le réservoir à remous et le château d'eau font que le véhicule change de couleur comme par magie, tandis que les rouleaux amusants et les brosses permettent de rendre les voitures parfaitement propres Stimule l'imagination des enfants et les aide à développer leurs capacités motrices Se connecte facilement avec d'autres ensembles et pistes de course Hot Wheels City Rejoignez le monde Hot Wheels : Libérez le potentiel de votre enfant avec des pistes et des décors connectables illimités pour des aventures sans fin.