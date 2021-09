Hot Wheels Unleashed Livery Editor vous permet de personnaliser vos voitures et de les partager en ligne

Hot Wheels Unleashed semble étonnamment prometteur depuis son annonce, et le développeur Milestone continue de dévoiler de nouvelles pistes et fonctionnalités pour garder les fans intéressés. Le jeu de course automobile regorge de dizaines de véhicules que vous reconnaîtrez dans des collections du monde réel, divers circuits dans différents environnements, un mode carrière complet, un mode multijoueur en ligne et un éditeur de niveau pour créer et partager vos propres pistes. Maintenant, l’équipe a révélé deux nouvelles fonctionnalités : un éditeur de livrée et le sous-sol.

L’éditeur de livrée explique ce que vous attendez de cette nouvelle bande-annonce. Il vous permettra de personnaliser vos voitures avec de nouveaux travaux de peinture, des décalcomanies et plus encore, puis de partager vos conceptions en ligne avec la communauté. D’un autre côté, vous pouvez vous connecter et télécharger tous les skins de voiture que vous aimez et les utiliser vous-même.

Le sous-sol est un ajout intéressant. Cela semble être une zone centrale entièrement personnalisable que vous décorerez avec de nouveaux meubles et accessoires comme bon vous semble. À en juger par la bande-annonce, vous pourrez également y construire une piste et potentiellement faire la course avec vos amis avant de vous lancer dans le matchmaking.

Hot Wheels Unleashed sortira le 30 septembre, et nous sommes ravis de l’essayer. Qu’est-ce que tu penses? Boucle-de-boucle dans la section commentaires ci-dessous.