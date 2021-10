Hot Wheels Unleashed ajoute la saison des Super-vilains DC et l’extension Batman

Le sympathique jeu d’arcade Hot Wheels Unleashed ajoute du contenu important sur le thème de DC Comics alors que nous nous rapprochons de Noël, avec la saison de course DC Super-Villains qui démarre du 11 novembre au 18 janvier. Disponible pour tous les joueurs, la mise à jour de style Battle Pass offrira « un grand nombre de contenus gratuits et premium pouvant être débloqués en relevant de nouveaux défis ».

Cela comprendra six véhicules : Bane, The Cheetah, Poison Ivy, Black Manta, Deathstroke et Harley Quinn. Il y aura également une tonne d’options de personnalisation pour votre sous-sol et votre profil de joueur à débloquer. Il sera suivi le 2 décembre de la première mise à jour DLC majeure de la sortie : l’extension Batman. Celui-ci comportera une toute nouvelle carte de carrière inspirée de Gotham et un nouvel environnement : la Batcave.

« L’extension Batman comprend également cinq véhicules thématiques couvrant The Penguin, Robin 2.0T, Armored Batman, Batman Rebirth et The Joker GT, ainsi qu’un nouveau module Track Builder – le Joker Funhouse Split – et des tonnes d’articles de personnalisation thématiques », a déclaré la presse. libérer des lectures. Si vous possédez déjà le Hot Wheels Pass Volume 1, vous obtiendrez ce module complémentaire dans le cadre de celui-ci, mais il peut être acheté séparément.