Hot Wheels Perseverance débarque dans les magasins avant le rover sur Mars

Le rover Mars Perseverance de la NASA est sur le point d’atterrir – sur les étagères des magasins de jouets.

L’explorateur robotique à six roues, qui reste sur la bonne voie pour atterrir sur Mars le 18 février, a été reproduit par Mattel comme un jouet Hot Wheels . La sortie du véhicule à l’échelle 1:64 a été programmée pour précéder l’atterrissage du vrai rover sur la planète rouge afin que les fans de la mission et des miniatures puissent reconstituer l’événement au fur et à mesure.

«Nous voulons que la voiture soit là-bas pour que les enfants l’aient entre les mains lorsque le rover réel atterrira en février», a déclaré Manson Cheung, sculpteur et modélisateur 3D principal de Mattel Hot Wheels. « Nous voulons que les enfants se disent: ‘Oh, j’ai le rover dans ma main et je peux le voir sur Mars’, donc il y a une connexion pour les enfants, non seulement avec Hot Wheels, mais aussi avec l’espace. »

Lancé depuis la Terre le 30 juillet 2020 , Perseverance approche de sa destination et commence la première mission de la NASA consacrée à la recherche et à la mise en cache des signes de vie pour un futur retour sur Terre. Si le rover survit à sa plongée dans l’atmosphère de Mars et à une descente de sept minutes à la surface qui nécessite un aérographe, un parachute, des rétro-fusées et une « grue céleste » pour fonctionner de manière autonome comme prévu, le rover Perseverance explorera le cratère de Jezero. sur le bord ouest d’un bassin d’impact géant, juste au nord de l’équateur de la planète.

«Le rover Perseverance de la NASA, rien que dans son nom, va de pair avec l’esprit de défi accepté par Hot Wheels», a déclaré Scott Shaffstall, directeur des relations publiques pour les véhicules, les figurines et les licences chez Mattel. « C’est très lié à cette vision d’essayer, d’échouer, de répéter jusqu’à ce que ce soit bien fait. »

« Donc, dans notre esprit, cette mission est déjà un succès car elle déplace l’aiguille et nous rapproche de Mars », a déclaré Shaffstall.

Rover reconditionné



Hot Wheels Mars Perseverance Rover arrive dans les magasins avant l’arrivée du rover de la taille d’une voiture à Jezero Crater pour rechercher des signes de vie passée sur Mars et mettre en cache des échantillons pour le retour sur Terre. (Crédit d’image: Mattel)

Comme le vrai Perseverance, qui était basé sur la conception du rover précédent et toujours actif de la NASA, Curiosity, le Hot Wheels Perseverance réutilise le moule pour Mattel. Jouet 2012 de l’explorateur de la taille d’une voiture débarqué plus tôt .

Mais les deux rovers ne sont pas identiques. La persévérance est équipée d’un ensemble différent d’instruments scientifiques , y compris un bras robotique repensé, et des roues plus robustes après les leçons apprises avec le système de mobilité de Curiosity.

« Nous étions en pourparlers avec le JPL [the Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, California] et la NASA et nous avons établi que les différences à notre échelle, à 1: 64e ou environ 3 pouces [8 cm], serait très proche en apparence. Nous avons donc pu réutiliser le moule Curiosity et le qualifier de Persévérance », a déclaré Cheung à collectSPACE.com.

Identique à la Curiosity Hot Wheels, la version Perseverance du jouet comprend l’insigne de la NASA sur son train de roulement et dispose d’un mât de caméra rotatif. Mattel a également incorporé les roues Mars « souillées » brun rougeâtre qu’il a introduites pour la première fois sur une réédition du jouet rover Curiosity en 2014.

« Donc, avec Curiosity / Perseverance, c’est en quelque sorte le même modèle que ce que nous faisons généralement dans Hot Wheels, en réutilisant la même sculpture qui est très similaire et en la renommant simplement comme quelque chose d’autre », a déclaré Cheung.

Partenariat persistant

Hot Wheels Mars Perseverance Rover comprend un mât de caméra rotatif et des roues teintées de couleur brun rougeâtre. (Crédit d’image: Mattel)

Le Mars Perseverance Rover, qui coûte 1,09 €, fait partie de la ligne Hot Wheels « Space » pour 2021, un assortiment de cinq véhicules différents chacun avec un thème spatial ou cosmique.

«La mini-collection spatiale a été ramenée en 2021 en raison de l’intérêt accru des enfants et du grand public pour l’exploration spatiale. Le rover était un choix évident et nous savions qu’il atterrirait sur Mars», a déclaré Shaffstall.

Le jouet Perseverance continue une longue histoire de Hot Wheels célébrant les missions de la NASA et travaillant avec les ingénieurs du JPL à Pasadena, en Californie.

En plus du rover Curiosity, les ensembles Hot Wheels ont également été calqués sur la mission Mars Pathfinder de la NASA en 1997, le retour de John Glenn dans l’espace en 1999 et la mission Galileo à Jupiter la même année. La NASA et Hot Wheels ont commencé à collaborer dans les années 1980 avec le développement et la sortie du transporteur spatial de soutien au sol de la navette spatiale.

Le partenariat a conduit les concepteurs de Mattel à visiter et à visiter JPL pour découvrir de vrais véhicules spatiaux et livrer leurs jouets Hot Wheels du même vaisseau spatial aux membres de l’équipe des missions.

« Je ne pense pas que nous serons là le jour de l’atterrissage parce que tout va être mouvementé, mais nous aurons certainement le [Hot Wheels Perseverance Rover] échantillons à eux lorsque nous le pouvons », a déclaré Shaffstall.