Hot Toys révèle une nouvelle figurine insensée de Moff Gideon

Hot Toys et Sideshow Collectibles continuent d’élargir leur gamme de The Mandalorian figurines avec une superbe figurine Moff Gideon en précommande.

Comme si votre portefeuille avait besoin d’un autre coup après tout le grand Guerres des étoiles objets de collection que nous avons vus sortir / annoncés cette année, Hot Toys a ouvert des précommandes pour cette figurine Moff Gideon à l’allure MAGNIFIQUE.

C’est fou à quel point cela a l’air beau, et étant donné que les méchants sont une partie importante de ma collection, je ne pense pas que je serai capable de résister à cela. Ce qui est dommage car je n’ai pas besoin de dépenser plus d’argent. Bon sang!

La figurine à collectionner très précise est méticuleusement conçue en fonction de l’apparence de Gideon dans la série avec une sculpture de tête nouvellement développée avec une ressemblance étonnante, une tenue et une cape habilement adaptées, le sabre noir emblématique avec des lames interchangeables, un blaster et une base d’affichage!

La figurine de collection Moff Gideon à l’échelle 1: 6 est magistralement conçue pour imiter Giancarlo Esposito en tant que personnage sinistre de la série acclamée.

Chaque figurine de collection à l’échelle 1: 6 de Moff Gideon comprend:

– Une nouvelle tête spécialement peinte à la main avec une expression faciale très précise, une moustache et une texture de peau détaillée

– Un nouveau corps à l’échelle 1: 6 avec plus de 30 points d’articulation

– Plusieurs mains gantées interchangeables pour une large gamme d’options de pose et d’affichage

– La tenue d’officier impérial de Moff Gideon combinant des éléments de tissu et d’armure sur mesure

– Une cape en tissu

– Une poignée de Darksaber avec lame

– Une lame de Darksaber en mouvement (attachable à la poignée)

– Un pistolet blaster

– Un support de figurine dynamique spécialement conçu avec le logo Star Wars ™ et la plaque signalétique du personnage