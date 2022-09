Hot Chip annonce un concert en Argentine : comment et quand ce sera

MUSIQUE

Le groupe de pop électronique présentera son dernier album Freakout/Release. Découvrez comment obtenir des billets pour le concert à Buenos Aires.

© Pop Art MusiqueHot Chip revient en Argentine en 2022.

Avis aux mélomanes ! L’un des groupes de pop électronique les plus remarquables est prêt à retourner en Argentine. Il s’agit de Frites chaudesqui retournera en Amérique latine pour présenter Freakout / Libération, leur huitième album qui marque une nouvelle étape dans l’histoire du groupe. Quand aura lieu le spectacle ? Laquelle aura lieu ? Comment obtenir les billets ? Si vous avez l’un de ces doutes, passez en revue ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur cette annonce.

Cela fait 18 ans que Hot Chip a réussi à se faire remarquer sur la scène britannique avec des groupes comme Pet Shop Boys et Depeche Mode. Et leur dernier album ne fait que réaffirmer leurs deux décennies d’expérience : avec 11 chansons exclusives, le groupe a montré qu’il pouvait continuer à innover avec les yeux tournés vers l’avenir. C’est qu’il a été écrit et enregistré dans son nouveau studio, Détendez-vous et profitez.

Al-Doyleguitariste du groupe musical, a fait référence à cet espace créatif qu’il a constitué pendant la pandémie de coronavirus, dans l’Est de Londres : «Je l’ai construit en pensant faire des disques Hot Chip”. Ce n’est pas pour moins : c’était la première fois qu’ils pouvaient se retrouver après la tournée Un bain plein d’extase de 2019, qui a culminé juste avant que le virus ne mette le monde en pause. « L’idée d’être hors de contrôle est toujours présente dans la musique de danse, dans un sens positif.« , il expliqua.

Pour sa part, Joe Godardl’un des cofondateurs de Hot Chip a insisté : «Le plan créatif s’est déroulé de manière naturelle, sans trop de discussion ni de grand projet.”. Doyle a fait remarquer : «Ces chansons ressemblent à des chansons pop consommées, mais c’était juste nous qui faisions de la musique dans une pièce. Ces moments témoignent de la façon dont nous nous sommes développés en tant qu’auteurs-compositeurs et musiciens.”.

+ Quand et comment aura lieu le show Hot Chip en Argentine ?

Hot Chip sera de retour en Argentine pour présenter son huitième album Freakout / Libération. Le groupe de pop électronique britannique est prêt à retourner en Amérique latine. Le rendez-vous seral 10 novembre à 21h00 au C Art Media Complex, situé Av. Corrientes 6271, dans le quartier de Chacarita. Si vous n’avez pas encore votre billet, vous pouvez le faire via le site Web d’Area Ticket pour assurer votre place cette nuit à toute vitesse.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂