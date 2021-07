Hostel Daze Saison 3: Date de sortie, distribution, intrigue et tout le reste

– Publicité –



En conséquence, la popularité des émissions axées sur les jeunes a augmenté. Ces émissions donnent un aperçu de la vie et des luttes d’un jeune étudiant. Hostel Daze est l’un de ces spectacles. Cette comédie dramatique met en vedette Ahsaas Khanna et Luv dans les rôles principaux.

L’histoire suit quatre amis alors qu’ils entrent à l’université pour la première fois. Ankit, Chirag et Jaat sont colocataires. Vous verrez le drame et les luttes auxquels ils sont confrontés tout au long de leur vie.

Il a lancé sa saison inaugurale en 2019 et a rapidement gagné en popularité et en attention. La deuxième saison, sortie le 23 juillet, a provoqué une frénésie. Il y a eu beaucoup de frénésie de la série et d’anticipation pour la saison 3.

Quand est-ce que la saison 3 d’Hostel Daze arrive?

La TVF et les créateurs n’ont fait aucune annonce concernant la deuxième saison. Il est sorti il ​​y a moins d’une semaine. La saison 3 a de faibles chances, étant donné que la saison 2 s’est terminée sur une note positive sans cliffhanger. Il y a des histoires sans fin sur la vie des étudiants qui se déroulent loin de chez eux. La nouvelle saison se profile à l’horizon. Nous pouvons nous attendre à ce que l’épisode final soit publié l’année prochaine si cela est possible. La pandémie a retardé d’un an la sortie de la deuxième saison.

Comme il n’y a pas de cliffhangers, la nouvelle saison peut être le début de nouvelles histoires. Nous savons déjà qu’Akanksha aime Ankit afin qu’ils puissent commencer à sortir ensemble dans cette nouvelle saison. L’émission pourrait également mettre en évidence la dernière année pour les étudiants qui s’inquiètent pour les emplois, les examens et les devoirs.

Casting de la saison 3 d’Hostel Daze : qui peut y participer ?

Adarsh ​​Gourav incarne Ankit Pandey dans ‘Hostel Daze 2’, un petit garçon aux grands rêves. Shubham Gaur joue Rupesh Jaat Bhati le muscle et Luv Vidpute, Chirag Bansal le cerveau. Nikhil Vijay joue Jatin alias Jhantoo. Ahsaas Chachanna, Ayushi Gupta et Nabomita sont également à l’honneur.

Tous les membres de la distribution devraient à l’avenir reprendre leurs rôles. La saison 2 n’a pas eu d’ajouts majeurs à la distribution, il pourrait donc en être de même pour la saison 3. Il y a de fréquents collaborateurs de TVF qui pourraient continuer à faire des apparitions prolongées. Sunny Hinduja, Naveen et Jitendra Kasturia pourraient également faire des apparitions en tant que seniors du groupe de base.

Hostel Daze Saison 3: Intrigue

La saison 2 était un aperçu des quatre étudiants de deuxième année qui trébuchaient et surmontaient les obstacles. Mais, le collège n’est pas fini. Ils en savent de plus en plus au fur et à mesure qu’ils progressent dans la troisième année.