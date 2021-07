Hostel Daze Saison 2: Date de sortie, intrigue et le retour et le nouveau casting

– Publicité –



TVF et Amazon Prime Video publieront bientôt la saison 2 de Hostel Daze. TVF a finalement abandonné la vidéo après une longue attente. Celui-ci présentait beaucoup de contenu des studios et peut être vu sur différentes plateformes OTT cette saison. Hostel Daze Saison 2 était parmi eux. Nous avons été soulagés de voir qu’il était inclus. La bande-annonce officielle a été mise en ligne il y a une semaine et nous pouvons confirmer que nous sommes proches de sa sortie.

La saison 2 de Hostel Daze de Saurabh Khanna & Abhishek Yadav poursuivra l’histoire de la première saison. Quoi de neuf dans l’émission ? Les personnages principaux passent-ils à la vie de senior ? Qui revient et qui repart ? On vous raconte tout ça aujourd’hui. Tout ce que nous savons sur cette émission, y compris son intrigue et la répartition de la bande-annonce. Nous connaissons également les nouvelles histoires potentielles et le nombre d’épisodes avec lesquels la série pourrait revenir. C’est parti pour les courses !

Date de sortie

Amazon Prime Video sortira Hostel Daze Season le 23 juillet 2021. On ne sait pas combien d’épisodes il y aura. Cependant, nous nous attendons à ce qu’il soit d’environ 5, comme pour la saison précédente. Amazon et TVF reconnaissent le succès de la première saison. Cette saison peut comprendre plus de cinq épisodes, dont chacun durera probablement environ 30 minutes.

Hostel Daze étant un Amazon Original, la seule option viable pour regarder l’émission est Amazon Prime Vidéo. Pour diffuser l’émission, vous devez disposer d’un compte Amazon Prime. Amazon propose actuellement deux options pour diffuser la saison 2 de Hostel Daze sur son abonnement Prime. Vous pouvez diffuser la saison 2 de Hostel Daze mensuellement à Rs129 ou annuellement à Rs999.

Le retour et le nouveau casting de Hostel Daze Saison 2

Hostel Daze Saison 2 La saison 2 a sa majorité rejetée. De nouveaux personnages feront également leur apparition dans la série, comme des crush ou des juniors. Adarsh ​​Gaurav est de retour alors qu’Ankit Pandey et Luv Vispute incarnent Chirag Bansal. Shubham Gaur joue Rupesh Bahati. Ahsaas Chauna sera le protagoniste principal de la série, contrairement à la première saison, où elle n’était là que pour une apparition en tant qu’invitée. Elle joue Akanksha, le béguin d’Ankit. Nikhil Vijay jouera Jatin. Ayushi Gusta dans le rôle de Nabomita et Sahil Verma pour Rakhi rejoignent le casting, tandis que Harsha Chemudu incarne Ravi Teja.

Parcelle de la saison 2 de l’auberge Daze

La saison 2 de Hostel Daze suit les aventures d’Ankit, Chirag et Jaat qui ont été acceptés dans une auberge universitaire la saison précédente. Ils s’entendaient bien avec les personnes âgées et tentaient de se créer une identité à l’auberge. La première saison les a vus tomber amoureux, apprendre les rituels de l’auberge et même tomber amoureux. C’est peut-être quelque chose qu’ils apprécient, parfois non. Le spectacle s’est terminé sur une note positive avec les personnages principaux terminant leurs semestres.

Hostel Daze La saison 2 concerne maintenant leur vie de senior. La bande-annonce d’Hostel Daze révèle quatre ans d’Hostel. C’est peut-être un indice que la série se poursuivra pendant encore deux saisons. C’est de la spéculation à ce stade. Dans la deuxième saison, certains gars font passer leurs relations avec leurs filles à un niveau supérieur. Certains ont trouvé de nouveaux intérêts amoureux, ce qui pourrait conduire à des combats avec les leurs. Les seniors sont aussi désormais des seniors. Un nouveau lot junior arrive sur place.

La saison 2 de Hostel Daze taquine Ankit, Chirag, Jaat et Akanksha seront les premiers à déchiqueter certains étudiants. Jatin juge les Juniors trop innocents et les qualifie de pires personnes qu’il ait jamais rencontrées. Les personnages principaux de la deuxième saison sont décrits comme des chiffons amusants. Dans une certaine mesure, c’était OK jusqu’à ce qu’il dépasse ses limites. L’avenir des aînés peut être en jeu s’ils n’entendent pas les plaintes.

