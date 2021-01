Hors de l’espace, la NASA démolit la plate-forme de lancement d’Apollo et de navette spatiale

Une excavatrice se déchire sur le côté de la plate-forme de lancement mobile-2 (MLP-2), l’une des trois structures de support d’Apollo et de navette spatiale. Le MLP-2 est en cours de démolition pour faire place à un nouveau lanceur mobile de Space Launch System (SLS). (Crédit d’image: Kevin Keenan via collectSPACE.com)

L’une des trois grandes plates-formes en acier qui ont soutenu le lancement des missions Apollo et de la navette spatiale de la NASA est en cours de démolition – en raison d’un manque d’espace.

Il y a cinquante ans ce mois-ci, la plate-forme de lancement mobile-2 (MLP-2, ou comme on l’appelait alors, Mobile Launcher-2 ou ML-2) a fourni la surface d’où l’équipage d’Apollo 14 a quitté la Terre pour se poser sur la lune. Quinze ans plus tard, MLP-2 était littéralement les «liens hargneux de la Terre» d’où l’équipage STS-51L de la navette spatiale Challenger a tragiquement décollé pour la dernière fois.

Compte tenu de son rôle dans ces deux missions et des 49 autres lancements d’Apollo, de Skylab et de navette spatiale qu’il a soutenus entre 1968 et 2011, on pourrait s’attendre à ce que le MLP-2 soit retiré en tant qu’artefact de musée. Sinon, cela pourrait continuer à servir un certain objectif, comme l’ont fait et le font les deux autres plates-formes de lancement mobiles Apollo et Shuttle.

Mais MLP-2 est en cours de destruction.

En relation: Le lanceur mobile Megarocket de la NASA rampe vers la rampe de lancement pour la préparation de la mission lunaire

Mobile Launch Platform-2 (MLP-2) est vu être déplacé vers un site de parc dans la zone de Launch Complex 39 au Kennedy Space Center en Floride en mai 2014. Entre 1968 et 2011, MLP-2 a été impliqué dans le lancement de 51 Apollo et missions de navette. (Crédit d’image: Kim Shiflett / NASA)

« Nous nous débarrassons de MLP-2 maintenant pas parce qu’il n’y avait pas de clients [for its use]. Nous nous en débarrassons parce que nous manquons de places de parking « , a déclaré Scott Tenhoff, chef de projet pour la démolition de MLP-2 au Kennedy Space Center. » Qu’il y a maintenant un contrat pour construire Mobile Launcher-2, quelque chose avait aller. »

« Nous avons manqué de places de parking, c’est pourquoi nous avons choisi de nous débarrasser du MLP-2 », a déclaré Tenhoff dans une interview accordée à collectSPACE.com.

Entre 1963 et 1965, Ingalls Iron Works a construit trois lanceurs mobiles pour transporter et soutenir le lancement des fusées Saturn V et Saturn IB de la NASA. À la fin du programme Apollo, les lanceurs mobiles ont été dépouillés de leurs tours ombilicales de lancement et sont devenus des plates-formes de lancement mobiles (MLP) utilisées par la navette spatiale. (Des parties des tours ombilicales ML-2 et ML-3 ont été utilisées pour construire les structures de service fixes utilisées pour lancer la navette spatiale.)

Pour le programme Artemis, l’effort actuel de la NASA pour ramener les astronautes sur la lune puis finalement atterrir des humains sur Mars, les plates-formes de lancement mobiles héritées ont été jugées incapables de supporter la masse combinée de la nouvelle fusée Space Launch System (SLS) de l’agence et d’une tour ombilicale. pour soutenir son lancement. Un nouveau lanceur mobile, ML-1 (à ne pas confondre avec l’Apollo ML-1, devenu le MLP-3 du programme de navette) a été achevé en 2018.

La construction d’un nouvel Artemis ML-2 a commencé en juillet 2020 et, une fois terminée, les places de stationnement ML et MLP disponibles à l’intérieur et autour du bâtiment d’assemblage de véhicules (VAB) seront prises.

« Le seul autre endroit où nous avons des montures serait la rampe de lancement, mais [MLP-2] serait un obstacle si nous le laissions à la station », a déclaré Tenhoff.

Ainsi, la plate-forme de 25 pieds de haut, 160 pieds de long et 135 pieds de large (8 sur 50 sur 40 m) d’où les équipages d’Apollo 9 et d’Apollo 12 ont quitté la planète, où la première station spatiale américaine, Skylab , est parti pour l’orbite terrestre et d’où chaque orbiteur de navette spatiale mais le premier (Columbia) a commencé sa première mission ne sera bientôt plus. Frank-Lin Services de Brevard a été engagé par la NASA pour démolir MLP-2.

«Ils vont utiliser des pelles hydrauliques avec des cisailles hydrauliques», a expliqué Tenhoff. « Ce qu’ils vont faire, en gros, c’est le réduire en taille, de haut en bas de l’extérieur, et continuer simplement à le réduire. »

L’ensemble du processus devrait prendre environ un mois.

Deux plates-formes de lancement mobile (MLP) sont vues sur le site du parc de structures de services mobiles au Kennedy Space Center de la NASA en Floride le 4 janvier 2021. MLP-2, à gauche, est en cours de démolition tandis que MLP-1 est utilisé pour conditionner le chenille recouverte de roches pour la fusée du système de lancement spatial (SLS). (Crédit d’image: Kim Shiflett / NASA)

Selon une déclaration fournie par la NASA, une opportunité a été étendue à des sources extérieures comme le Smithsonian pour évaluer l’intérêt de conserver toute partie de MLP-2 à des fins de préservation historique. « L’agence n’a obtenu aucune réponse à la demande de préservation d’une partie quelconque du MLP-2, c’est pourquoi la décision a finalement été prise de passer à la démolition », a déclaré un porte-parole de la NASA.

« À ma connaissance, il n’y a rien d’assez petit ou assez significatif », a déclaré Tenhoff. «Si vous n’êtes jamais entré dans l’une des MLP, c’est tout l’équipement pour le travail qu’elle fait. Donc, pour moi, il n’y a pas grand-chose à sauver à moins que vous n’ayez quelques milliers de morceaux de plaque qui pourraient avoir un numéro MLP ‘2’ significatif dessus », a-t-il déclaré.

À l’heure actuelle, il n’est pas prévu que les frères et sœurs jumeaux de MLP-2 subissent le même sort.

Le MLP-1 (ML-3) est actuellement chargé de blocs de béton pour simuler la masse de la fusée SLS et de sa tour ombilicale de lancement. Une fois qu’il sera assez lourd, le MLP-1 sera récupéré par l’un des deux transporteurs sur chenilles de la NASA et conduit le long de la voie ferrée recouverte de roches de la rivière qui s’étend du VAB à la rampe de lancement. Ce «conditionnement» garantira que la chenille est prête pour le poids du SLS.

«Jusqu’à présent, nous avons terminé notre première phase de roulage et lorsque nous aurons terminé, MLP-1 sera sauvé», a déclaré John Giles, chef de projet pour les transporteurs sur chenilles. « Nous allons le stocker à High Bay 1 dans le VAB et il sera à nouveau utilisé pour le conditionnement des chenilles. À un moment donné sur la route, nous devrons à nouveau conditionner la chenille. »

La plate-forme de lancement mobile d’Apollo et de la navette spatiale-2 est vue à côté du parc de la structure de service mobile du centre spatial Kennedy de la NASA, en attendant le début de sa démolition. (Crédit d’image: Kim Shiflett / NASA)

MLP-3 (ML-1), qui a soutenu les lancements des premiers humains à marcher sur la lune (Apollo 11) et la dernière mission de la navette spatiale (STS-135), est actuellement en train de revenir à sa configuration de l’ère de la navette après avoir été brièvement loué et modifié par Northrop Grumman pour être utilisé avec la fusée OmegA proposée, mais maintenant annulée, de la société.

« Probablement à la fin de cette année, il [MLP-3] va être ramené dans High Bay 2 à l’intérieur du VAB et il y sera conservé », a déclaré Tenhoff.

Cliquez pour collecter ESPACE pour voir un montage de photographies des 51 missions prises en charge par Mobile Launch Platform-2 de 1968 à 2011.

Suivez collectSPACE.com sur Facebook et sur Twitter à @collectSPACE. Copyright 2021 collectSPACE.com. Tous les droits sont réservés.