Hors de la polémique entre Will Smith et Chris Rock: l’histoire émouvante de la victoire sur Jada Pinkett

L’artiste de 50 ans était au milieu de la discussion entre les acteurs, mais elle a une histoire personnelle qui est inspirante pour ceux qui marchent sur le même chemin.

En dehors de la polémique entre Will Smith et Chris Rock : l'histoire émouvante du dépassement de Jada Pinkett.

Jada Koren Pinkett-Smith était au centre du scandale mettant en vedette Will Smith et Chris Rock lors de la nuit des Oscars 2022, après que l’humoriste ait fait une blague sur sa calvitie et que son mari ait réagi violemment au public et aux personnes présentes. En dehors de cette polémique qui est encore sur toutes les lèvres, l’actrice a une histoire de dépassement qu’il faut reconnaître.

En plus d’agir, elle a également travaillé dans différents domaines en tant que productrice, chanteuse, réalisatrice, compositrice et femme d’affaires. En 2018, déjà établie comme une célébrité, elle a pris la parole dans le talk-show Discussion de table rouge sur la alopécie qui souffre. Cette maladie est générée lorsque le système immunitaire du corps attaque par erreur ses propres cellules, qui dans ce cas sont les follicules pileux, et provoque la calvitie..

Pendant un certain temps, elle a été vue publiquement avec des turbans sur la tête, mais C’est en juillet 2021 qu’elle rend visible sa maladie pour tenter de sensibiliser la population à la souffrance face aux canons de beauté imposés par la société.. Elle est devenue une leader du militantisme pour cette cause de lutte contre les stéréotypes et a été bien accueillie par le grand public.

Le manque d’informations a conduit les internautes sur les réseaux sociaux à se demander ce qui lui arrivait ou pourquoi il portait un turban sur la tête. Finalement, Il a fait connaître sa vérité et il y a trois ans, il est revenu dans la même émission pour parler de la façon dont il est devenu ami avec son propre corps.. Selon ses dires, elle a appris à s’entendre en regardant sa tête sous un angle différent, comprenant que sa maladie n’est pas mortelle.

«Les gens sont ici avec un cancer, avec des enfants malades… Je vois la puissance supérieure prendre des choses tous les jours et si la puissance supérieure veut me tirer les cheveux. C’est tout? Dieu, veux-tu mes cheveux ?… Quand je les ai regardés de ce point de vue, je me suis calmé », étaient ses mots. Comme on l’a vue le soir des Oscars, elle traverse sa vie sans problème de calvitie, mais cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas souffert à l’époque, et c’est pourquoi la blague de Chris Rock ne lui convenait pas.

