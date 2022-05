Horreur chez Marvel ? Premières réactions sans spoiler à Doctor Strange dans le multivers de la folie

Netflix

Doctor Strange 2 a eu sa première et une partie de la presse a déjà pu voir le film Marvel, laissant un avis plus tard. Connaissez leurs premières réactions !

© Studios MarvelHorreur chez Marvel ? Premières réactions sans spoiler à Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Le Univers cinématographique Marvel commencez votre année sur grand écran avec Doctor Strange dans le multivers de la folieaprès avoir fait ses premiers pas avec la série Chevalier de la Lune sur le service de diffusion Disney+. Le film réalisé par Sam Raimi a eu sa première mondiale à Los Angeles, en présence de journalistes qui ont déjà laissé leurs premières réactions à ce qu’ils ont vu. Connaître leurs opinions!

Synopsis officiel : « Le film présente un voyage dans l’inconnu avec le docteur Strange, qui, avec l’aide de nouveaux alliés mystiques familiers au public, traverse les réalités alternatives hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux ». Après les événements de Spider-Man : Pas de retour à la maisonle sorcier incarné par Benedict Cumberbatch fait face à de nouveaux défis.

+ Premières réactions de Doctor Strange 2

Perri Nemiroff de Collider : « Marvel a fait un film d’horreur ! C’est bizarre, c’est terrifiant et cela mérite amplement son titre. Si vous craigniez que ce film ne sente pas assez Sam Raimi, ne vous inquiétez pas ! Je ne peux pas imaginer un film MCU plus Sam Raimi. Mon cœur épris de genre est sur le point d’exploser en ce moment”.

Courtney Howard de Variety : « Doctor Strange 2 regorge de séquences géniales et divertissantes, avec un grand poids des personnages et des effets visuels extraordinaires, kaléidoscopiques et psychédéliques. Xochitl Gómez vole de nombreuses scènes. Elizabeth Olsen se les approprie. Benedict Cumberbatch est superbe. Cela fonctionne comme un bon point d’entrée pour les débutants en horreur. Il a la signature de Sam Raimi”.

Liam Crowley de The Direct : « Doctor Strange 2 jette beaucoup de choses contre le mur. Certaines choses réussissent, comme le récit étonnamment simple; d’autres échouent, principalement le CGI. Elizabeth Olsen est magnifique, mais ma rock star préférée est Xochitl Gómez. Benedict Cumberbatch se sent vraiment comme l’ancre du MCU à tout moment. Ce n’est pas un film parfait, mais c’est une expérience qui en vaut la peine. ».

Erik Davis de Fandango : « De loin le film Marvel Studios le plus effrayant, tordu, le plus fou, le plus dérangeant et le plus terrifiant. Doctor Strange 2 a toutes les vibrations d’horreur de Sam Raimi et j’ai adoré ça. […] Ce que j’ai le plus apprécié, c’est l’ambition du film. Comme c’est bien équilibré, comme ça oscille entre la légèreté de l’humour et le mal de tout”.

Jena Anderson de la bande dessinée : « Doctor Strange 2 est incroyable. C’est imaginatif, vraiment bizarre et absolument hilarant à regarder. Je n’avais pas réalisé à quel point le MCU avait besoin de quelque chose comme ça. ».

Germain Lussier de Gizmodo : « Doctor Strange 2 est le film le plus étrange et le plus méchant de Marvel Studios à ce jour. Cela semble extrêmement décousu, en partie exprès, même si cela ne fonctionne pas toujours. Mais l’horreur, et surtout Wanda, fonctionnent incroyablement bien. Waouh aussi. Il y a de grosses surprises. ».

Andrew J. Salazar de Discuter du film : « Sam Raimi élève Doctor Strange dans le multivers de la folie au-dessus du niveau standard de Marvel. Il injecte tellement de personnalité et de cœur dans le film que même ses fans les plus dévoués seront surpris de voir à quel point il a pu s’en tirer. Cependant, peu importe de combien de contrôle créatif Raimi a été autorisé, le poids de ses fardeaux MCU le retient beaucoup – peut-être que cela en dit plus sur l’état actuel de cette franchise qu’autre chose!« .

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂