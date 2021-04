Horreur asymétrique Dead by Daylight Ajout du DLC Resident Evil

Eh bien, cela a plus de sens que le crossover The Division 2, n’est-ce pas? Dead by Daylight abrite déjà (hanté) plusieurs franchises d’horreur emblématiques, donc une de plus ne peut sûrement pas faire de mal! Cette fois, c’est le plus emblématique de tous: Resident Evil à l’occasion de son 25e anniversaire. Bien que les détails soient légers, le développeur Behavior promet que d’autres seront révélés en mai avant une version de juin.

Fait intéressant, cela sert de double coup dur, car Dead by Daylight célèbre également son cinquième anniversaire. Vous pouvez consulter une bande-annonce intégrée ci-dessus en attendant plus de nouvelles, mais faites-nous savoir si vous êtes enthousiasmé par cela dans la section commentaires ci-dessous.